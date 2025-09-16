Como cada año Apple nos tiene acostumbrados al lanzamiento de una versión de su nuevo sistema operativo, esto coincide con la llegada de un nuevo IPhone 17, el cual cuenta con este de serie. A continuación, te contamos cómo instalar iOS 26 en tu iPhone.

Instala la nueva versión de iOS en tus dispositivos compatibles

Ya está disponible para la descarga e instalación de la nueva versión de iOS, en esta ocasión han decidido darle nombre usando el año en que haremos uso de este. Solo los dispositivos compatibles podrán disfrutar de la última actualización, en esta lista se incluyen una larga lista de dispositivos entre los que se encuentran los siguientes.

El nuevo iPhone 17 | Apple

iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª y 3ª generación)

Toda la serie iPhone 12 (mini, Pro, Pro Max)

Toda la serie iPhone 13 (mini, Pro, Pro Max)

Toda la serie iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max)

Toda la serie iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max)

Toda la serie iPhone 16 (Plus, Pro, Pro Max, 16e)

Los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone Air vendrán con iOS 26 preinstalado.

Air vendrán con Excluyendo los modelos iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR, que no recibirán esta actualización.

Antes de actualizar nuestros dispositivos con la nueva versión es importante hacer una copia de seguridad, ya sea en un ordenador o en iCloud. De este modo nos aseguramos de conservar todo el contenido si nos encontramos con algún problema. Para proceder con la instalación, antes debemos comprobar que disponemos de espacio suficiente para ello, lo recomendable es tener al menos 10 GB libres, dispongamos de 50% de carga en la batería y esté conectado a una red Wifi. Una vez nos hemos asegurado de esto, podemos proceder a la instalación.

Entra en los ajustes del teléfono, donde seleccionaremos “ general ”.

En este apartado encontramos "actualización de software"

Tras unos segundos, si nuestro dispositivo se encuentra en el listado anterior, nos mostrará la opción de descarga e instalación.

Solo tenemos que seguir los pasos del asistente de instalación y proporcionarle el código de seguridad que nos solicita.

Terminado el proceso, nuestro iPhone se reiniciará de forma automática.

. Una vez iniciado de nuevo ya podremos disfrutar de la nueva actualización.

Para los usuarios que optaron por entrar en el programa beta, aunque lo más seguro es que cuenten con una versión prácticamente igual a la versión final, la conocida como “release Candidate”. Tendrán que realizar la actualización siguiendo una ruta similar a la que seguirán el resto de usuarios:

Deben acceder a los ajustes , donde encontrarán la opción “ general ”

Del mismo modo, seleccionarán "actualización de software"

Donde en esta ocasión elegirán “Actualización beta” donde deben elegir la opción “no”

De esta forma dejarán de recibir actualizaciones de la versión beta, ahora lo harán desde la versión estable. El nuevo sistema de Apple, se caracteriza por un rediseño total de su imagen y la inclusión de la inteligencia artificial como principales señas.