Cómo evitar que tus hijos entren en páginas inadecuadas a través de Chrome

La seguridad de Internet es un tema muy importante, especialmente si hay menores a tu cargo. Y en un reciente análisis elaborado por GfK DAM, medidor oficial de audiencias digitales en España, deja claro que nuestros pequeños acceden a mucho contenido inadecuado.

Los contenidos para adultos, un peligro en alza para los menores

Como explica en el informe que muestra el comportamiento digital de los menores de 18 años en España, revela patrones de consumo que difieren significativamente de otras generaciones y que, en algunos casos, plantean importantes interrogantes sobre la seguridad y el bienestar de los más jóvenes.

Ocho de cada diez menores de 18 dedican una media de casi 15 horas y media al mes a jugar a juegos online.

Tres de cada diez menores acceden a sites de contenidos para adultos, dedicando una media de dos horas y cuarto mensuales.

Casi el 30% de la población menor de 18 años visita plataformas de páginas de apuestas, invirtiendo una media de 1 hora y 10 minutos por persona al mes.

El 91% de los menores de 18 años utiliza redes sociales activamente.

El 42% de ellos utilizan OpenAI, con herramientas como ChatGPT, dedicando una media de 46 minutos mensuales a esta plataforma.

Teniendo en cuenta que España ha sido designada como país piloto por la Unión Europea para implementar y probar sistemas de verificación de edad en el acceso a contenido en línea, pero que tardará en llegar, mejor estar protegidos.

Cómo evitar que tus hijos accedan a páginas

Por suerte, Google ofrece una herramienta muy completa para que padres y madres puedan controlar cómo navegan sus hijos por internet: Family Link. Con esta aplicación puedes crear una cuenta de Google específica para tu hijo si tiene menos de 13 años, o la edad mínima que se establezca en tu país, o bien añadir funciones de supervisión a la cuenta de Google que ya utiliza.

Family Link | Google

De esta forma, tendrás la posibilidad de establecer filtros de contenido, aprobar descargas de apps, fijar horarios de uso y, lo más importante, limitar el acceso a páginas no aptas.

Configurar Family Link es sencillo. Primero, debes instalar la aplicación en tu dispositivo y en el de tu hijo. Una vez configurada, la cuenta del menor queda vinculada a tu control parental y se integra en todos los servicios de Google, incluido Chrome.

Una vez vinculada la cuenta de tu hijo, puedes usar Family Link para decidir qué aplicaciones puede descargar en su móvil o tableta, bloquear o permitir apps concretas, gestionar el tiempo de pantalla y establecer una hora de dormir para que el dispositivo quede inactivo.

También puedes comprobar la ubicación de su móvil Android o de un dispositivo Fitbit compatible y restringir el acceso a contenido no apto en Google Play. Cuando tu hijo inicia sesión en Chrome con una cuenta gestionada con Family Link, se activa una experiencia de navegación adaptada. Esto significa que puedes aplicar filtros de contenido para permitir o bloquear sitios web, e incluso pedir al navegador que intente impedir el acceso a páginas con material sexual explícito.

Por último tienes la posibilidad de aprobar o denegar solicitudes cuando tu hijo quiera visitar un sitio bloqueado. Además, puedes controlar si las webs tienen acceso a la ubicación, la cámara o el micrófono del dispositivo. Así que, si tienes hijos menores en casa, no dudes en probar Family Link de Google, el mejor sistema de protección ante el contenido inadecuado.