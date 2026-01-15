Así puedes gestionar tu calendario y correo electrónico desde un Amazon Echo Max

El ritmo de vida que llevamos es vertiginoso y acordarnos de todo lo que tenemos pendiente de hacer, así como de nuestras próximas citas es prácticamente imposible. Para ello contamos con la ayuda de la tecnología, la interacción de diferentes ecosistemas nos permite no solo mantener en orden la bandeja de entrada del correo o las citas del calendario, también podemos gestionarlas de forma conjunta sincronizando estas con el asistente de voz del Echo Max.

Gestiona el correo y la agenda con la ayuda de tu Echo Max

Los asistentes de voz, como Alexa, son el mejor aliado que podemos encontrar a la hora de gestionar nuestros correos y nuestra agenda. Además de programar recordatorios, listas de tareas y alarmas que nos avisan en cada momento, también nos ofrece la oportunidad de gestionar incluso nuestro correo electrónico y citas del calendario. Independientemente del servicio que usemos, ya sea Google o Microsoft. A continuación, te contamos qué tienes que hacer para que Alexa te ayude con estas tareas de gestión.

añadiendo calendarios en la App de Alexa | TecnoXplora

En primer lugar, debemos vincular nuestras cuentas de usuario con el asistente de voz.

En el caso de que seamos usuarios de Gmail y Google Calendar, es tan sencillo como vincular nuestra cuenta de Google a través de la app de Alexa en nuestro móvil. Además de conceder los permisos de acceso pertinentes. De manera que podrá no solo acceder a nuestros contactos, también lo hará a nuestros eventos e incluso podemos obtener resúmenes de nuestros correos y notificaciones. La sincronización de estos se realiza de forma automática.

Si, por el contrario, usamos Microsoft 365 o Outlook, del mismo modo debemos vincular nuestra cuenta con la del asistente de voz, para tener acceso al correo y el calendario, con lo que nuestro Echo Max, tendrá acceso a todos los eventos y correos.

Esto permite una integración bidireccional, permitiendo el acceso al asistente de voz a todos los contenidos creados desde otros dispositivos. Y viceversa, desde nuestra cuenta en otros dispositivos tendremos accesos a los eventos creados desde el asistente, con la ayuda de los comandos de voz. Una vez que hemos comprobado que la integración entre ambos es total, ya podemos hacer uso de comandos de voz, para pedirle a Alexa que nos ayude con las gestiones. Estos son algunos de los comandos que podemos usar:

Crear una cita, Podemos usar comandos como “Alex, crea una cita el día/hora y contenido de la misma”

Podemos usar comandos como Consultar eventos de la agenda, a través de sentencias como “Alexa, ¿Qué tengo en mi calendario hoy?" , esta semana o una determinada fecha.

, esta semana o una determinada fecha. Reagendar o cancelar, los comandos también sirven para cambiar la fecha, lugar u hora de un evento, o simplemente cancelarlo. Para ellos usaremos “Alexa, mueve mi reunión, día y hora a la nueva cita” o, “Alexa, cancela el evento” para anular la cita.

los comandos también sirven para cambiar la fecha, lugar u hora de un evento, o simplemente cancelarlo. Para ellos usaremos o, para anular la cita. Respuestas rápidas, a través de comandos como “Alexa, dile a [contacto] y el mensaje que queremos transmitir” podremos enviar mensajes de voz.

Aunque quizás una de las funciones más destacadas sea la de que permite gestionar el correo electrónico. Gracias a los algoritmos inteligentes del asistente, se priorizan los más importantes. Además, para una gestión mejorada, podemos pedirle que nos haga un resumen de nuestra bandeja de entrada, para saber a qué nos enfrentamos. A través del altavoz podremos escuchar los asuntos de los mensajes más relevantes, pudiendo decidir si queremos enviar una respuesta, marcarlos como leídos o archivarlos.

Además, también podemos crear rutinas que nos ayuden con esta tarea, por ejemplo, gestionar el correo, por ejemplo, que, al darle los buenos días a Alexa, nos haga un resumen del correo, no diga las citas de nuestro calendario e incluso que nos haga un pronóstico del tiempo para hoy.