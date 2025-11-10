Así puedes activar y personalizar el sonido espacial de tu Oppo

La calidad de sonido de nuestros dispositivos móviles es cada vez mayor, la tecnología es capaz de crear una experiencia de audio envolvente y tridimensional, de manera que parece que el sonido viene de todas partes, sobre todo cuando lo escuchamos a través de unos auriculares. Esto es lo que sucede si activamos el sonido inmersivo en nuestros dispositivos Oppo. Algo que además podemos personalizar.

Ajusta el sonido espacial a tus preferencias

Uno de los fabricantes que nos ofrece este tipo de experiencia es Oppo, aunque es una funcionalidad que no cuentan todos sus modelos, si nuestro teléfono es compatible, al activarlo, sentimos como el sonido proviene de diferentes ubicaciones, lo que hace que la experiencia de sonido sea mucho más inmersiva. En el caso de Oppo, tenemos la opción de realizar una serie de ajustes con los cuales podemos elegir como escuchar los sonidos cuando estos provienen de diferentes fuentes. Activando “holo audio”, podemos gestionar la forma como lo escuchamos.

Personaliza el sonido espacial en oppo | TecnoXplora

Para acceder a este ajuste de una forma rápida y sencilla, lo más recomendable es usar la herramienta de búsqueda en ajustes. Una vez localizada esta opción, solo tenemos que pinchar en esta para acceder a las opciones. Además de gestionarlo de forma automática en la que el teléfono toma el control y elige la mejor ubicación para cada fuente, tenemos la opción de hacerlo de forma manual personalizando los ajustes según nuestra preferencia.

Para comprobar el resultado de nuestros ajustes es importante conectar los auriculares.

Lo primero que debemos hacer es seleccionar una fuente de audio , por ejemplo un tono de llamada.

, por ejemplo un tono de llamada. Una vez elegido el parámetro, solo tenemos que deslizar los diferentes maneja dores para conseguir el efecto deseado. Para ello tenemos tres opciones diferentes, “delante y detrás” “izquierda y derecha”, “arriba y abajo”, en función de donde situemos el punto de control, escucharemos la procedencia del sonido.

Un ajuste que podemos aplicar siempre y cuando nuestros auriculares, ya sean inalámbricos o los conectemos por cable, dispongan de LE Audio para llamadas VoIP, en los tonos de llamadas, notificaciones, alarmas, cuando estamos reproduciendo música o vídeos, con audiolibros o durante la navegación. Por el momento, solo podemos ajustar el audio con aquellos juegos que sean compatibles.

No todos los dispositivos del fabricante chino cuentan con EL audio, (Low, Energy, Audio), esta característica solo se encuentra en dispositivos recientes considerados de alta gama. Los cuales incluyen una nueva generación de Bluetooth. La cual nos ofrece una mayor eficiencia energética, gastando menos batería, con una menor latencia al mismo tiempo que permite transmitir audio a múltiples dispositivos desde una misma fuente. Los auriculares que conectemos, además, deben ser compatibles con el estándar de Bluetooth LE audio. Por lo que este ajuste queda limitado y no todos los usuarios podrán hacer uso. Por lo que antes de activarlo, debemos comprobar todos estos parámetros.