Así es Paper: Facebook (por fin) consigue una app bien resuelta para el móvil

Siendo que Facebook cumple diez años, se podría decir que le ha costado una década tener una app para móvil que valga realmente la pena. Exagerado, porque no llevan todo ese tiempo intentándolo, pero verdadero en cualquier caso. Facebook estrenaba este lunes Paper, su lector de noticias que se decía que llegaba para competir con Flipboard (entre otras cosas) pero que en realidad viene a resolver un problema eterno de Facebook: el que sus apps para el móvil eran una castaña pilonga.

A decir verdad, las redes sociales suelen solventar mal su aterrizaje en redes sociales. Pensemos, por ejemplo, en Twitter: muchísima gente lo usa desde aplicaciones que no son de Twitter, lo que denota que han sido incapaces de lograr una app que realmente valga la pena, y la gente va a morir a otras apps que usan su API. El tema es tan sangrante que acabaron comprando TweetDeck hace algunos años para suplir esta carencia. Y Facebook, qué decir: sus variados rediseños de app y su reciente estrategia de multiplicar las apps (ahora Paper, antes Facebook Messenger, Facebook Pages, Poke y alguna otra más) tampoco parece la panacea.

Queda mal decirlo, pero Google+ -esa red social que no usa nadie- es la única con una versión decente para móvil. Dios le da pan a quien no tiene dientes, ya ves.

Al menos, hasta ahora.

Porque Paper es exactamente eso: una adaptación perfecta de Facebook al móvil. No es un lector de noticias, porque te ofrece 'canales' con fuentes preestablecidas que no te deja personalizar. No es un notificador de últimas horas informativas. No es un Flipboard porque ni tiene ese diseño ni usa RSS. Es, simple y llanamente, una versión de Facebook para móviles que encaja a la perfección.

La visualización siempre es la misma: media pantalla superior para una historia destacada, y tres historias verticales debajo. La navegación se hace a través de gestos y de forma horizontal, siendo cada una de las actualizaciones de tus contactos uno de esos recuadros verticales, a pantalla completa. Así, te desplazas por las historias de izquierda a derecha, y haces scroll arriba y abajo para ver todo el contenido o, en caso de que haya un enlace, 'desplegarlo'. Ese es el único guiño a Flipboard, pero más bien discreto.

Dependiendo de qué tipo de contenido haya compartido tu contacto, Paper lo leerá de una manera. Los vídeos, por ejemplo, los reproduce automáticamente (¿esto no será un peligro para las tarifas de datos?). Las fotogalerías las anida verticalmente, permitiendo ver una imagen en grande con sólo tocarla. Si la fotografía compartida es única y de formato horizontal (el más común), tendrás que inclinar el móvil a derecha e izquierda para poder verla entera, resolviendo de forma sencilla, intuitiva y visual la vieja batalla entre formatos horizontal y vertical. Paper se lee en vertical, sin tumbar el móvil, pero se acomoda para poder ver cosas que necesitan otras dimensiones.

Para cerrar lo que estás viendo, o ir a la pantalla anterior, tendrás que deslizar el dedo de arriba a abajo. Y tranquilo, si lo que estás viendo es algo con un scroll largo, verás que al hacer eso subirás hacia arriba, pero aparecerá sobreimpresa una flecha que, si tocas, sirve para cerrar del todo el contenido.

Luego está la parte del lector de noticias, que te permite seleccionar 'portadas' de contenidos, paquetizadas según temáticas: tecnología, ciencia, personajes, titulares, diseño... Una buena idea, pero con una enorme falta de personalización, ya que se agradecería que el lector pudiera elegir qué fuentes quiere y en qué medida de importancia.

La aplicación es visualmente impecable, recordando a una línea muy Yahoo de hacer apps (las últimas, digo, que son las bonitas). Pero si hay una palabra que pega aquí es la de usabilidad, la de la sensación de que Facebook por fin ha conseguido una forma de adecuar su contenido a un diseño móvil con cierta solvencia. Y eso se agradece.

Ahora falta por ver si todos los usuarios móviles de Facebook son capaces de entender un rediseño tan radical y de familiarizarse con un entorno tan distinto y basado en gestos. Porque hasta ahora, el negocio de Facebook con el móvil se basaba más bien en lo contrario de la innovación -los teléfonos 'tontos' como entorno-

Nota: La app está sólo disponible de momento para Apple -no Android- y sólo para EEUU, pero hay una forma de burlar esto último: en la AppStore, abajo del todo, pincha en tu usuario, introduce la contraseña y cambia el país por EEUU. Lo malo es que tendrás que quitar la tarjeta de crédito y modificar el teléfono (con un prefijo de tres números y sólo siete de número principal) y el Estado (donde antes ponías la provincia). Una vez hecho esto podrás descargar la app... y luego, si quieres, 'volver a España' deshaciendo el camino andado.