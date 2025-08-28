Android 16 estrena los fondos de llamada al más puro estilo de los iPhone

Hace ya tiempo que iOS estrenaba un aspecto totalmente diferente para las llamadas de teléfono. Por un lado, es habitual tener una imagen asociada a cada contacto de nuestra agenda, pero más allá de esa, Apple se inventó una nueva función, que permite diseñar la pantalla que aparecerá cuando recibamos una llamada de teléfono de una determinada persona. Ahora esta función está llegando a Android 16, y poco a poco se va a convertir en una de las más vistosas del sistema operativo para muchos usuarios.

Una nueva forma de recibir a nuestros contactos

Este nuevo método para decorar las llamadas nos ofrece una forma diferente de darle un aspecto personal a algo tan usual como las llamadas que recibimos en el día a día. Con estas nuevas funciones, es posible darle un toque muy diferente a la pantalla del que disfrutábamos hasta ahora. Si lo usual era simplemente ver la foto de contacto, y el resto de la pantalla en blanco con los botones para contestar o colgar, ahora eso cambia por completo.

Ya que podemos primero elegir una imagen que se mostrará a pantalla completa, sin bordes, de la persona que nos está llamando. Además, el proceso es sencillo, porque hay varias fuentes desde las que podemos añadir las fotos, también desde el reconocimiento facial de Google Fotos. Además, una vez que se añade, podemos elegir la fuente y el color con el que se muestra el contacto en la pantalla.

De esta forma cuando recibimos la llamada, la apariencia de la pantalla es completamente diferente, y le da un toque mucho más vistoso a todo el proceso. Es algo que podemos personalizar de forma individualizada, por cada contacto. La función actualmente está llegando a la aplicación de teléfono de Google para aquellos que cuentan con Android 16 como sistema operativo. Se había especulado con que era una función exclusiva de los Google Pixel 10, pero parece que no, qué modelos anteriores ya están disfrutando de estas nuevas pantallas de llamada.

En nuestro caso hemos podido acceder a esta función en la versión beta de la app de Teléfono de Google de los Pixel, concretamente la versión 188.0.797346580, por lo que si contáis con esta versión, es probable que comencéis a ver el nuevo botón para personalizarlos al entrar dentro de la pantalla de cada uno de los contactos que tenemos instalados. Desde luego una función que muchos pueden considerar que Google ha copiado del iOS de Apple, pero que es evidente que es necesaria para hacer más cómoda y vistosa la experiencia de uso del teléfono de Android.