Ahora puedes usar el nuevo navegador web de Samsung en tu PC, así puedes hacerlo

Los navegadores web vuelven a estar de moda, tras varios años donde prácticamente las únicas opciones disponibles en nuestro PC eran Chrome, Edge, FireFox y Opera, ahora estamos conociendo numerosos navegadores nuevos, como Comet, que hacen uso de la IA como gran atractivo, o duckduckgo con la privacidad en el centro. Ahora hablamos de todo un veterano de esta industria, como es el explorador de Internet de Samsung, que llevamos utilizando durante años en sus teléfonos. Pues bien, ahora este navegador está por fin disponible para nuestros PCs, y te contamos cómo puedes utilizarlo.

Ya es oficial, llega a los PC con Windows

La firma coreana ha anunciado Samsung Internet para PC en versión beta. Eso quiere decir que el navegador ya tiene una versión preliminar disponible para que sea utilizada por el gran público. De esta manera, Samsung quiere llevar la experiencia de uso de este navegador en sus móviles también a nuestros ordenadores de sobremesa. Un navegador que como os podéis imaginar tiene en la IA a uno de sus grandes atractivos.

Samsung Internet para PC | Samsung

Ha sido el propio Director de Operaciones del Negocio Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics, Won-Joon Choi, quien ha detallado los puntos fuertes de esta nueva versión. Según sus palabras, esta primera beta permite a los usuarios disfrutar de una experiencia más conectada tanto en dispositivos móviles, donde ya la esperábamos, como PC, que es realmente el entorno donde este navegador es una verdadera novedad.

El punto fuerte de este navegador lo van a disfrutar sobre todo quienes cuenten con un smartphone Samsung, algo que tiene lógica. Y es que gracias a este nuevo navegador, nuestros datos entre ambos dispositivos van a estar completamente sincronizados, como pueden ser los datos de navegación, como marcadores e historial de navegación. También los datos de Samsung Pass se van a sincronizar.

Esto quiere decir que cuando naveguemos en el PC vamos a poder acceder a sitios web autocompletando los perfiles de la manera más segura en cualquiera de los dos dispositivos, añadiendo los datos de autocompletado, en este caso en el PC; con los guardados en el smartphone. Y como no podía ser de otra forma, el navegador en su versión PC integra también la IA.

Gracias a la integración de Galaxy AI en el nuevo navegador de Samsung, podremos acceder a funciones como Browsing Assist, que es una herramienta para poder resumir y traducir de manera instantánea cualquier página web, por lo que la navegación será más rápida y eficiente que nunca. Además, este navegador nos garantiza la máxima privacidad y seguridad, con herramientas como el seguimiento inteligente.

Este permite bloquear intentos de rastreo web de terceros, así como evitar que se puedan recolectar nuestros datos de carácter personal.

¿Cuándo lo podremos probar?

Samsung ha anunciado que Samsung Internet para PC beta estará disponible tanto en Windows 11 como Windows 10, en las versiones 1809 o posteriores. Eso sí, de momento en Estados Unidos y en Corea del Sur. Podrás acceder a la beta debes entrar en este enlace, Si no puedes descargarla, podrás utilizar una VPN para ello.