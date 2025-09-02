¿Quién quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el arusoros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Robot. Robot torpe atropellado.- Un robot que anda por la calle tan tranquilo, choca de repente con un poste de la calle. El torpe robot tropieza y cae hacia atrás en medio de la calle justo cuando un coche gira por esa calle, no lo ve y termina atropellando aplastándole la cara con el suelo.

Niña. La niña conductor no espera a su padre.- Una niña sube al coche de su padre, mientras éste está entretenido. Como si fuera un adulto, la niña emprende la marcha del vehículo, circulando rampa abajo. El padre, al verlo, trata de frenar el vehículo con su hija dentro.

Pedida. La turista estropea la pedida de mano.- Esta pareja se graba mientras el chico le pide matrimonio a la chica. De repente, una mujer se coloca delante del móvil tapando toda la escena y arruinando el vídeo por completo.

Motorista. Un motorista de 60 años acaba de cabeza en una alcantarilla.- Una cámara de seguridad vial de Pará de Minas, en Brasil, capta el momento en que una moto es arrollada por una camioneta. El motorista, de 60 años y que circulaba sin carnet, impacta con su cabeza contra una alcantarilla. Debido al golpe, fue trasladado con un traumatismo craneoencefálico y un corte profundo en la pierna derecha a un hospital. (No sabemos si está vivo)

Dentadura. Adiós pelos... y dentadura.- A esta mujer tratan de sacarle los pelos de la nariz con cera. Tiran tan fuerte de ella que la señora acaba perdiendo la dentadura postiza.

Lencería. La mujer espera a su marido con lencería picante... y llega acompañado de un amigo.- Una mujer decidió sorprender a su esposo y le esperó en el comedor de su casa en lencería atrevida. Pero, la que terminó sorprendida fue ella, ya que el marido llegó acompañado de un amigo. Al entrar, tanto su marido como el amigo se la encuentran semi desnuda.

Perros. La reacción de un pitbull VS. la de un chihuahua.- Esta es la divertida reacción de un pitbull cuando hacen el trend viral de: 'dame un Grrr'. El pitbull casi ni se inmuta. Pero cuando hacen el trend con el chihuahua la cosa cambia y el perro empieza a gruñir como un loco y termina mordiendo a su dueña en la mano.

Caída. Se abre el suelo y un hombre cae.- En Maharashtra, la India, este es el momento en que un hombre, que está descargando cajas del interior de una motocicleta, cae por un agujero después de que la zona en la que pisa se derrumbe. A pesar de la caída el chico está bien.

Humanoide. Un robot humanoide se cae al intentar tumbarse en una cama de hotel.- Los robots se parecen tanto a los humanos, que algunos ya están empezando a disfrutar de las vacaciones como nosotros. En las imágenes puede verse a uno de ellos, con una toalla enrollada en su cuerpo (como si saliera de la ducha) intentando tumbarse en la cama del hotel. Sin embargo, no atina bien, y por poco acaba desparramado en el suelo.

Concierto. Un magnífico concierto de verano.- Un pianista y un cantante deleitan al público con un concierto veraniego. Pero el cantante, al moverse al compás de la música, se desequilibra por el pie de micro y termina cayendo sobre el teclado (que acaba en el suelo).

