¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

UN HOMBRE, A LA PRENSA, PORQUE QUE NO PUEDE SALIR DE LOS JUZGADOS.-Los periodistas formaron un tapón en los juzgados a la salida de Elisa Mouliaá. Un hombre que quería salir se hizo hueco a gritos amenazando con arrollarlos.

MAMI DE TRES, A LOS COPILOTOS QUE NO DEJAN QUE ACABE UNA CANCIÓN Y YA PONEN OTRA.- "Hay un sitio en el infierno reservado para esa gente que pone una canción y la quita, y pone otra, y la quita, y no deja que ninguna canción se acabe. Esa gente tiene reservado al lado de Belzebú, de Satanás o de Lucifer, un sitio a la derechita. Porque eso es horroroso. Además es que vas con ellos en el coche, ¿Puedo poner la música? No. Tú no la puedes poner. No, no, no. Te juro que no voy a estar todo el rato cambiando de canción. Spoiler. Lo acaba haciendo".

JUAN Y MEDIO, A UN PRETENDIENTE QUE SE HA PUESTO UN AÑO DE MÁS.- En La Tarde un hombre llama interesado por la invitada. Dice que tiene 72, pero rectifica, porque todavía no los ha cumplido. Juan: "Tienes 71 Antonio, Si no tienes 71 tienes". "Los cumplo el 17". "Pues peléalo Antonio, que no sabes cuánto te queda Antonio. Vamos a ver si tienes suerte y duras más de lo que parece".

EVA IGLESIAS, A VINICIUS.- En 'Land Rober', la colaboradora del programa imitó a la madre de Bad Bunny. Dijo: "A un hijo hay que quererlo siempre , mira el padre de Vinicius, también lo quiere aunque le ha salido tonto".

FABIÁN C. BARRIO, A LA OBLIGATORIEDAD DE ACEPTAR LAS NORMAS DE LAS PÁGINAS WEB.- El empresario y escritor: "¿Qué burócrata estúpido, absurdo, decidió que todos tenemos que pulsar el aceptar una cosa que ni leemos, ni hemos leído, ni vamos a leer nunca en la puta vida? Ni sirve para nada. Y todas las páginas que abras tienen que tener eso o te multan. Todas. Es demencial".