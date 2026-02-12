Ahora

¡Vota!

¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca?Aruser@s

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

UN HOMBRE, A LA PRENSA, PORQUE QUE NO PUEDE SALIR DE LOS JUZGADOS.-Los periodistas formaron un tapón en los juzgados a la salida de Elisa Mouliaá. Un hombre que quería salir se hizo hueco a gritos amenazando con arrollarlos.

MAMI DE TRES, A LOS COPILOTOS QUE NO DEJAN QUE ACABE UNA CANCIÓN Y YA PONEN OTRA.- "Hay un sitio en el infierno reservado para esa gente que pone una canción y la quita, y pone otra, y la quita, y no deja que ninguna canción se acabe. Esa gente tiene reservado al lado de Belzebú, de Satanás o de Lucifer, un sitio a la derechita. Porque eso es horroroso. Además es que vas con ellos en el coche, ¿Puedo poner la música? No. Tú no la puedes poner. No, no, no. Te juro que no voy a estar todo el rato cambiando de canción. Spoiler. Lo acaba haciendo".

JUAN Y MEDIO, A UN PRETENDIENTE QUE SE HA PUESTO UN AÑO DE MÁS.- En La Tarde un hombre llama interesado por la invitada. Dice que tiene 72, pero rectifica, porque todavía no los ha cumplido. Juan: "Tienes 71 Antonio, Si no tienes 71 tienes". "Los cumplo el 17". "Pues peléalo Antonio, que no sabes cuánto te queda Antonio. Vamos a ver si tienes suerte y duras más de lo que parece".

EVA IGLESIAS, A VINICIUS.- En 'Land Rober', la colaboradora del programa imitó a la madre de Bad Bunny. Dijo: "A un hijo hay que quererlo siempre , mira el padre de Vinicius, también lo quiere aunque le ha salido tonto".

FABIÁN C. BARRIO, A LA OBLIGATORIEDAD DE ACEPTAR LAS NORMAS DE LAS PÁGINAS WEB.- El empresario y escritor: "¿Qué burócrata estúpido, absurdo, decidió que todos tenemos que pulsar el aceptar una cosa que ni leemos, ni hemos leído, ni vamos a leer nunca en la puta vida? Ni sirve para nada. Y todas las páginas que abras tienen que tener eso o te multan. Todas. Es demencial".

Las 6 de laSexta

  1. Varios heridos por caídas de árboles y trenes suspendidos en Cataluña por el temporal de viento y lluvia
  2. Ábalos y Koldo García comparecen en el Supremo para tratar las nulidades que piden sus defensas antes de su juicio
  3. PSOE y PP se unen en el Congreso para aprobar la ley de Junts contra la multirreincidencia
  4. 'Un paso al frente', el lema de Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns para construir una alianza de izquierdas
  5. Jornadas de 12 horas, despidos baratos y límites al derecho a huelga: la reforma laboral de Milei que golpea a los argentinos
  6. Rosalía publica el videoclip de 'Sauvignon Blanc', con un coche en llamas y levitaciones en un desierto