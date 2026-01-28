¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Vota!
NACHO DUATO, A LOS QUE LE ECHAN EN CARA QUE HA BEBIDO VINO.- Me encanta cuando me dicen... ¡Ay, estás un poco vinete! ¿Qué quiere decir? ¿Que he bebido vino? Pues no, no me gusta el vino. Me gusta el whisky. ¿Y qué pasa? No puedo beber lo que me pasa por el coño?. Por muchos whiskies que me tome. Esta es un poco vinete. ¡Qué cosa más facha!¡Qué cosa más pija! Estúpidos y estúpidas”
IÑAKI URRUTIA, A LOS QUE TIRAN MOCOS POR LA VENTANILLA DEL COCHE.- Ah, no me quiero poner intenso con este tema, pero que sepáis que el 100% de las veces que bajáis la ventanilla del coche y hacéis este gesto, todos sabemos que estáis tirando un moco. Alguno dirá, no, a lo mejor es un pelo que tenía yo por aquí o un papel que encontré. No, estás tirando un moco. Lo sabemos todos. Pues no, no tienes ni idea. No, lo que tú tienes es una hostia. Y estás tirando un moco. 130. JOAQUIN REYES, COMO LAMINE YAMAL, A SANTIAGO ABASCAL.- En el Intermedio, Reyes se ha caracterizado (bastante mal) del jugador blaugrana: “hola, soy Lamine Yamal, astro del Futbol Club Barcelona, héroe nacional. El único moro que no quiere deportar Santiago Abascal. De momento, porque es tontísimo”.
ALBA CARRILLO, A LOS HOMBRES DE DERECHASQUE SE HAN HECHO PASAR POR COMUNISTAS PARA ACOSTARSE CON ELLA.- "Gente de Vox me ha dicho que era comunista, con tal de echar un polvo. Te quiero decir, se han acabado quitando la pulsera. O sea, eso son mis valores como Groucho Marx, y si no te gustan tengo otros".
CARLOS CRUZ, A LAS LATAS DEL MERCADONA. El influencer, en sus redes sociales: “El día que Mercadona saque un packaging de latas de atún que pueda poner una encima de otra sin que se caiga ni se vayan a tomar por culo...¡¡Y si me parto un dedo qué, Juan Roig!...¡¡Que es lo más intuitivo del mundo! ¡Ponle un imán! ¡Que no encajan!!¡¡A tomar por culo!! ¡¡Que así no se puede ir a ningún lado!!”
SONSOLES, AL FONDO QUE TIENE JORDI ÉVOLE EN LA ENTREVISTA.- Jordi Évole entró en 'Y ahora Sonsoles' desde Barcelona. Sonsoles, que venía de entrevistar a una invitada que estaba en una casa muy mona, le dijo a Évole: "Tú mira qué mierda de paisaje que tienes detrás".
EL PADRE PISTOLAS, A LAS SEÑORAS PANZONAS QUE QUIEREN CONFESARSE A LAS 9 .- "Aquí llegan a las 8-9 de la noche unas viejas panzonas. Les digo: 'Señora, como no va a tener artritis si usted se casó de 50 kilos y ahora tiene 90…' Y me dicen que no les he curado..."Pinche, puerca, tragona, pues como te vas a ligar, cabrona. Y te digo puerca decentemente, hija de la chingada. ¿Por qué sigues tragando pan, tortillas y cocas?".
CARMEN LOMANA, A URDANGARIN.- En Cope, Lomana habla de las memorias Urdangarin: "Este tontolaba que se pone a escribir memorias...Calladito estaría mejor...¿Quién se ha creído que es? Este debería asesorar a la gente a dar un pelotazo casándote bien".
ALBA CARRILLO, A LOS HETEROS.- Otro corte de 'Mamá no veas esto': "Me parecen muy básicos la mayoría. Muy coñazos. A mí que estén hablando todo el día de fútbol se lo permito a mi hijo...Pero me aburro que te cagas con los tíos heteros. Solo quiero que me follen".
KIKO HERNÁNDEZ, A TERELU POR COGER UN TAXI PARA UN TRAYECTO DE 250 METROS: "Eres ridícula. El medio ambiente hay que cuidarlo...Entre la laca que te echas que te has cargado media capa de ozono y ahora el taxi...Eres ridícula. ¡Qué vergüenza!".
KIKA FRUTOS, A LAS PELÍCULAS DE NICOLAS CAGE.- En 'Murcia Conecta': "A mí cuando los protagonistas son feos, ya no me gusta la serie. Soy ese tipo de persona discriminatoria y horrible...Yo no puedo ver una película de Nicolas Cage, por ejemplo, porque para mi es un orco de Mordor. No me gusta su cara"-