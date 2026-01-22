¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

DANI MATEO A PEDRO SÁNCHEZ POR SU PASEO EN BICI POR LA NIEVE Y, DE PASO, A YOLANDA DÍAZ: "Creo que el que va en la bici no es él. O sea, él se graba con la nieve y es otro el que va en la mountain bike. Pero bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué parece que le va a dar algo? ¿Acaso se está preparando para ir a Groenlandia él solo con la bici? No creo que le falta entrenamiento. Ya se quedó congelado cuando estalló el caso Ábalos. Desde aquí, un mensaje a nuestros políticos. Por favor, paremos esta tendencia ya, que a este paso vamos a acabar viendo a Yolanda Díaz en un patinete. Es un medio de transporte ideal, cuqui, ecológico y cabe todo Sumar dentro".

IÑAKI URRUTIA A LOS CARTELES DE “WIFI GRATIS” DE LAS CIUDADES: "Ah, en algunas ciudades por qué cuelgan carteles así de wifi gratis. Si eso no funciona. Es que es una cosa del ayuntamiento, o municipal. Que no funciona. Que se que lo has probado. Y yo también lo he probado. Y no funciona. Hace mucho tiempo ue no lo pruebo porque no funciona. Ahí lo único que funcionaría es una hostia que tiene, el que lo ha colgado".

EL EURODIPUTADO DANÉS ANDERS VISTISEN A DONALD TRUMP: (subtitulado) En una reciente sesión del Parlamento Europeo, el eurodiputado danés Anders Vistisen protagonizó un momento de alta tensión al dirigirse tanto a la presidencia del Parlamento como al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vistisen comenzó su intervención con la frase contundente: «Permítame decirlo en palabras que pueda entender: Señor presidente, váyase a la mierda".

LEO HARLEM A LOS NEOPRENOS: ¿Habéis vivido la experiencia neopreno? Yo cuando lo vi venir digo, me lo pongo yo solo, con la cremallera por delante. Yo no quiero riesgos, yo no quiero un tío por detrás dando saltitos así... Nunca se sabe dónde empieza el neopreno, dónde acaba el cariño, porque las cosas se van liando. Me lo puse, bueno, bueno, bueno, parecía una morcilla de 96 kilos. Por el borde del agua, ya les avisé, digo, si me muero aquí no aviséis ni a la familia, no quiero que me vean con esto pues.

GARCÍA FERRERAS A LA GUARDIA CIVIL POR PEDIR LOS PAPELES: Ayer, una pareja de la Guardia Civil interrumpió un directo de La Sexta para pedir la documentación a los reporteros. Ferreras se molestó: "Bueno, pues nada...que ahora la Guardia Civil se dedica a pedir la documentación del jefe de informativos de La Sexta en Andalucía...Es una de sus preocupaciones ahora...Como si no hubiera trabajo más importante ahora mismo allí en la zona...".

ZACATECAS A LAS MUJERES QUE OBLIGAN A LOS HOMBRES A HACER TAREAS DOMÉSTICAS: "Si el esposo se ofrece, bienvenida la ayuda. Pero póngalo a hacer cosas de hombre: la tubería del baño, cargar cosas…lo ponen a lavar los trastes, y le ponen el delantal, solo falta que le pongan los tubos de florinda mesa (los rulos del pelo). ay, no, eso nooo. La mujer debe tratar a su esposo como si fuera el señor jesucristo, no le debe gritar, ni dar órdenes, no le debe regañar, no son sus hijos".

EL COCINERO DE CONEXIÓN EXTREMADURA A SU PRESENTADORA: Pedro se reivindicó como joven mientras cocinaba. Más que la presentadora: "Oye, que yo soy muy joven. Yo soy de Doraemon y Marco...¡pero el mío era Marco remasterizado, no como el tuyo! O sea, yo cuando lo ví ya no tenía madre".

GUELMI A LA POCA DISTANCIA ENTRE MESAS EN LOS RESTAURANTE: "Estaba yo pensando, las mesas de los restaurantes, ¿por qué no las ponéis un poquillo más juntas? ¿Sabes lo que te digo? Más pegás. Que tú vayas de cena romántica y tengas a un total desconocido aquí subido. Mirando lo que has pedido, como un mulo asomado a una tapia. Que te dé cosa tener una conversación siquiera con tu pareja. Pero que si se pone interesante la suya, te puedas quedar como un todenco y enterarte de todo. Pero no una distancia que entre mesa y mesa puedas salir tú al baño sin problema, ¿no? Que tú para salir tiras 18 cubiertos. y le pongas la merienda en las frentas del lado, ¿sabes? pegaíta, codo con codo".

