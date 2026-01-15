¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

WYOMING A TODOS LOS PRESIDENTES QUE TIENE VENEZUELA Y DE PASO, A FEIJÓO: "En Venezuela otra cosa no, pero presidentes hay por un tubo. Hay una presidenta encargada (Delcy), un presidente rehén (Maduro), uno que gana las elecciones y dice que es presidente (Edmundo), una que soñaba con ser presidenta (Machado) y por si no os acordáis también está Juan Guaidó. Bueno, y Donald Trump, que también se ha puesto el título de presidente. Para que os hagáis una idea, en Venezuela Feijóo no sería presidente porque no quiere, sino es que no tiene hueco".

JUAN Y ÉVOLE SE LANZAN ZASCAS MUTUAMENTE: Évole insinúa la mejora de la audiencia del programa desde que él entrevistó a Juan y Medio: 'yo no digo nada, pero que fue salir tu en un programa de otra cadena y fue, pam, para arriba, has hecho un salto'. Juan le responde: "yo quiero agradecer, porque hasta que no salí en tu programa no fuimos líderes durante 16 años".

AURELIO MANZANO A KIKO RIVERA: En Estando Contigo, Aurelio explica que la familia de la nueva novia de Kiko "no está nada contenta, la madre, con esta relación. Usted tiene muchísima razón señora. No tiene que estar tranquila de que su hija esté con este loquito de Kiko Rivera' 'Si Kiko es como un bollito', le dicen. Y Aurelio remata: 'Sí, un bollito de pan caducado".

CARLOS BOYERO A JOAQUIN PHOENIX (GANADOR DEL OSCAR POR 'JOKER').- En una entrevista con Jordi Wild: "¿Viste el Joker? ¿Qué te pareció? No, no la aguanto. ¿No la aguantaste? Odio a Joaquín Phoenix. ¿Odias a Joaquín Fénix? Le estaría torturando ahí en una... Es un... Es un posturas... ¿Qué es lo que no te gusta de él? ¿No te gusta como actor? La exageración, él... No sé si es bueno o malo, te quiero decir. Voy a determinadas películas porque hay gente, tíos y tías, que me atraen, que solo verles me gustan. Y en este siempre estoy viendo a un esquizofrénico".

ALFREDO RELAÑO: "ARBELOA NO ILUSIONA A NADIE": En Cope: "Arbeloa no es una figura que ilusione a nadie. Era un chivato cuando era jugador...Zidane era un personaje al que todos sus futbolistas de niño querían ser Zidane y estaban dispuestos a escucharlos. De todos los que éste entrene, ninguno de niño quería ser Arbeloa".

DANI MATEO A WYOMING POR ALARGAR LAS VACACIONES DE NAVIDAD: "Claro, todos os estaréis preguntando, dónde está el jefe? Pues dónde va a estar? en su casa! de vacaciones! sí, ha decidido que casi tres semanas son pocas para él Así que va a alargarlas un día más. De momento. Porque por la foto que me ha mandado, yo diría que puede que las vacaciones se alarguen indefinidamente (montaje de Wyoming detenido como Maduro) Pobre Wyoming. Pobre Wyoming. Él pensaba que Trump solo iba a por Maduro, pero no. También va a por los maduritos”.

MAMI DE TRES A LOS ADULTOS QUE VAN A LA CABALGATA DE REYES: "Hoy vamos a la guerra, a la cabalgata de Reyes. Y recordad, la cabalgata es para los niños. En primera fila se ponen los niños y las personas con movilidad reducida. Detrás se ponen los padres para vigilar que no se maten por un caramelo cutre que te regalan en cualquier sitio. Y detrás os poneis los que venís a la cabalgata a no se qué cojones, porque yo voy obligada por mis hijos, con lo bien que se ve en casa con un chocolate caliente".

OLIVA SIN HACHE A LAS VISITAS QUE TENEMOS DURANTE LAS FIESTAS: "Solo hay una cosa peor que dormir en casa ajena y tener que estar esperando a que se despierten para poder ir a desayunar. Y es estar en tu propia casa, pero no poder hacer ruido porque a las visitas no les gusta madrugar. (Hace ruido con los platos) Shh! ¡Ay, qué joderse!".

SANDRA SABATÉS AL MADRID: En El Intermedio, Wyoming comienza el programa preguntando por los conflictos de Oriente Medio. Sandra le responde: "Supongo que lo dices por la derrota del Madrid en Arabía Saudi". Wyoming responde: "¿Ah, si? No me he enterado. Voy a llamar a Xabi Alonso a ver si hay novedades".