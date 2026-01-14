¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?
¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El sábado votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:
DANI MATEO A WYOMING POR ALARGAR LAS VACACIONES DE NAVIDAD: "Claro, todos os estaréis preguntando, dónde está el jefe? Pues dónde va a estar? en su casa! de vacaciones! sí, ha decidido que casi tres semanas son pocas para él Así que va a alargarlas un día más. De momento. Porque por la foto que me ha mandado, yo diría que puede que las vacaciones se alarguen indefinidamente (montaje de Wyoming detenido como Maduro) Pobre Wyoming. Pobre Wyoming. Él pensaba que Trump solo iba a por Maduro, pero no. También va a por los maduritos".
MAMI DE TRES A LOS ADULTOS QUE VAN A LA CABALGATA DE REYES: "Hoy vamos a la guerra, a la cabalgata de Reyes. Y recordad, la cabalgata es para los niños. En primera fila se ponen los niños y las personas con movilidad reducida. Detrás se ponen los padres para vigilar que no se maten por un caramelo cutre que te regalan en cualquier sitio. Y detrás os poneis los que venís a la cabalgata a no se qué cojones, porque yo voy obligada por mis hijos, con lo bien que se ve en casa con un chocolate caliente".
OLIVA SIN HACHE A LAS VISITAS QUE TENEMOS DURANTE LAS FIESTAS: "Solo hay una cosa peor que dormir en casa ajena y tener que estar esperando a que se despierten para poder ir a desayunar. Y es estar en tu propia casa, pero no poder hacer ruido porque a las visitas no les gusta madrugar. (Hace ruido con los platos) Shh! ¡Ay, qué joderse!".
PEDRO PIQUERAS A LA OFERTA QUE LE HICIERON A FRANGANILLO: En El Show de Bertín, Piqueras explica lo que le ofrecieron a Carlos Franganillo en Telecinco (a quien propuso él): "Un día, el nuevo jefe de informativos le hace la oferta delante de mí: 'vas a tener el sueldo de Piqueras, que ya me fastidia, el conductor que ha tenido Piqueras, el informativo de Piqueras...Si le dejo seguir, le ofrece mi mujer y las perras'".
JOSÉ MANUEL PARADA A ISABEL RÁBAGO: En Y ahora Sonsoles, Rábago dice que Parada no ha echado de menos a Sonsoles en vacaciones. Parada se indigna: "Es una mentirosa y además cuando me ha visto me ha dicho que tengo mala cara, que tengo cara de enfermo. Es mala."
SANDRA SABATÉS AL MADRID: En El Intermedio, Wyoming comienza el programa preguntando por los conflictos de Oriente Medio. Sandra le responde: "Supongo que lo dices por la derrota del Madrid en Arabía Saudi". Wyoming responde: "¿Ah, si? No me he enterado. Voy a llamar a Xabi Alonso a ver si hay novedades".
EL CAPULLO DE JEREZ SE DESPACHA A GUSTO CON ARTISTAS RECONOCIDOS DE LA INDUSTRIA DEL FLAMENCO: (entrevista con Mowlihawk) El mundo del flamenco vive estos días una nueva polémica después de que el cantaor gaditano el Capullo de Jerez lanzara una durísima retahíla de críticas contra numerosos artistas: “Hay mucha mafia en el flamenco. Tú te crees que yo tengo un disco, ya no se puede grabar mejor ni se puede cantar más gitano ni mejor, y Sergio Ramos hace un tema y le dan un grammy? Los Grammy, a la Pastori. Que me perdone la Rocío Jurado, en el flamenco no tiene ni idea. (Andy y Lucas) son artistas de comparsa. (Omar Montes), ese hombre canta peor que una orquesta”
AURELIO MANZANO AL ANILLO QUE LE HAN REGALADO A VICTORIA FEDERICA: "Yo creo que no es un anillo de compromiso porque es un anillo bastante mierdoso. A mí la persona que me vaya a pedir matrimonio que no me regale esa mierda de anillo. A mí un diamante, un zafiro, una cosa buena..."