¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

MAITE GALDEANO SIGUE ATACANDO A SU HIJA.- "Pues cuando te veo, por no sufrir, porque ya sabes que en el fondo te he querido, el otro día me detuve porque dije, ¿qué cuerpo escombro se le ha puesto? Unos brazos de gorda, una cara horrible. Es que te cuelga hasta la jeta, ¿sabes? Unos riñones ahí gordos, una manera de hablar que ni... ¿Has bajado, en picado, chavala? Que no sabes ni tú el estrellazo que te has dado desde que no estás con la Maite, ¿vale?".

CARMEN LOMANA, A LOS ACTORES ACTUALES: "PARECEN SUCIO".- En Kiss FM: "Los actores que me gustaban se han muerto. Con Paul Newman me hubiera requetebesado pero los de ahora tienen pinta de sucios todos".

JUAN Y MEDIO, A LA FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE LOS EMÉRITOS.- "Los reyes Juan Carlos y Doña Sofía, no les venia muy bien lo de salir en la foto juntos. Ella tenía cena de empresa, él tenía que devolver unos calcetines que había comprado en los Emiratos, y han dicho…que se pongan los perros".

DOS JUBILADAS ARGENTINAS CONTRA MILEI: "ES UN HIJO DE MIL PU…AS".- Un reportero pregunta a una jubilada si ha llegado el ajuste a su mesa navideña: "¿Qué te puedo decir? no solo a la mesa, a lo banquitos…'. 'Que piensa del Gobierno de Milei?' 'No voy a ser maleducada pero es una basura'. Interrumpe otra jubilada: "La verdad es un hijo de mil putas…ya estoy cansada ya. ¿Qué le pasa a ese tardao? y la gente idiota que lo vota?".

JACOBO, A LOS EXÁMENES DESPUÉS DE NAVIDAD.- "Bueno chavales, hoy vamos a hablar del menda que pone todos los años los exámenes después de Navidad. ¿Qué pasa? Que tengo cara de grinch, ¿no? ¿Qué pasa? Que no me gusta la Navidad, no puedo disfrutar yo. Es que veo ahí la gente comiendo jamón, comiendo gambita, comiendo carne, yo comiendo apuntes. Es que no puede ser, ¿no Está aquí uno en el cuarto todo el día encerrado. Mira, yo no soy astronauta, pero dame un poquito más de espacio, no me lo pongas, el 7, ¿no? Que acaba la Navidad, pues toma el 7".

EL CREADOR DE CONTENIDO 'J DALMAU', A NUEVA YORK-. "Nueva York, tenía una expectativa, por, yo qué sé, las películas, Spider-Man y demás. Llegas y dices, que hostia, qué guapo. O sea, la expectativa la cumple, pero luego miras la calle y dices, que puta mierda. O sea, sucio, muchos homeless, a la del Times Square vi una chica pinchándose, súper mona encima, súper jovencita, y no sé, se estaba pinchando. No sé, el metro es un desastre, súper peligroso, da un mal rollo que te cagas. Están todos zumbados, tío".

ANDRÉS ARCONADA, A AVATAR-. En Es Radio: "Es un tostón insoportable. Este señor nos toma el pelo una y otra vez. Me parece deleznable. Estoy harto de las ballenas y los efectos especiales...Tres horas y veinte ese tostón…".

THINKING IN BLACK, A LAS LLAMADAS COMERCIALES: "Yo tengo una pregunta: ¿no había una ley que prohibía las llamadas comerciales? Porque os lo juro por Dios que desde que se implantó esta ley, a mí me llaman más...Yo pregunto de corazón a todas las marcas: “¿Te ha funcionado alguna vez la mierda de método ese? ¿Te coge alguien el teléfono?".

LEO HARLEM, A LO POCO ORIGINALES QUE SOMOS ESCOGIENDO LAS FOTOS PARA LIGAR.- "Es muy importante elegir una foto que te diferencie de todos los demás solteros. Cómo hizo esta mujer, que eligió una imagen en la que sale delante de una llamativa puerta azul turquesa en Jávea. O esta otra, que eligió la misma puerta de Jávea. Exactamente la misma puerta que eligió esta, y esta, y esta, y esta otra, y su vecina también, y su prima, y su equipo de waterpolo. El dueño de la casa no puede salir desde 2005".

IÑAKI URRUTIA, A LAS TIENDAS QUE TIENEN MUCHOS CAJEROS PERO POCOS DEPENDIENTES.- "Ah, estaba reflexionando en estos días prenavideños que cuánto dinero tiene que ganar, por ejemplo, el primar para tener 17 cajas y tener solo 3 cajeros o cajeras allí cobrándote. No pongáis más, eh, no pongáis más. No vaya a ser que tengáis que pagar algún sueldo más y os gastéis dinero y no os cuadréis las cuentas y no ganéis 200 millones de euros al mes. Ya hace cola la gente. que casi no tiene cosas que hacer. ¿Cuánto ganarán? Lo que se van a ganar es una hostia. Buenos días".