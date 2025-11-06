¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

JORGE, CUANDO EL RESTO DE CONCURSANTES CUESTIONAN QUE SUS CHAMPIÑONES SON DE BOTE.- En Batalla de restaurantes (mejor suquet de Tarragona): "(Chicote)¿Cómo está el fricandó?¿Y el champiñón? (Concursante) De bote". A lo que Jorge, restaurante El Trull, responde en cocina: “Hoy dicen que el champiñón es de bote, como mi cipote. Sí. También es fresco.” (ganó el restaurante Salioli)

EL PÚBLICO DE RAMÓN GARCÍA, AL VECINO: "ESE ESTÁ TONTO PERDIDO".- Ramonchu hizo la llamada del jamón y un hombre les colgó. Sus vecinos, que estaban en el público, explicaron por qué lo hizo: “Ese tío no sabe nada. Ese tío está tonto perdido".

MARY LA FLAMENCA, A LA SUBIDA DE LOS PRECIOS.- "¿Cuándo van a parar de subir los precios de la comida? O sea, no paran de subir. Una docena de huevos, cuatro euros. ¡Cuatro euros! Antes podíamos decir que nos apañábamos con cualquier cosa: patatas y huevo...pero es que ha subido casi el triple...Vamos a acabar chupando piedra. ¿Para qué estamos trabajando? Cobramos el sueldo y se va todo en pagar. No se llega. Me cuesta la vida llegar a final de mes. No sé qué es lo que quieren. NO sé qué es lo que quieren".

SERGIO ENCINAS, A LOS NUTRICIONISTAS.- "Esto es un mensaje para todos los nutricionistas que me salen últimamente en redes sociales. ¿Me queréis dejar vivir, por favor? Mira, seguro que tienen razón, pero no me paran de salir vídeos últimamente de esta peña y me están dando un agobio. Pero si es que ahora todo es malo. No comas lentejas, que es inflamatorio. No comas queso, que tiene grasas. No comas pan, que son calorías vacías. Al vacío te voy a tirar yo. A ver, ¿qué hago? Porque yo estoy agobiado, estoy agobiado porque no puedo comer nada. ¿Qué hago? ¿Como aire? Le digo yo a mi madre que no como sus lentejas porque digo que es inflamatorio y mira, la que me infla es ella a mí".

DANI MATEO, A ANTONIO GARCÍA FERRERAS: "CUALQUIER DÍA ECHA A ARÚS Y PRESENTA FERRUSEROS".- En Zapeando comentaron que en el “Al Rojo Vivo” ayer empezaron a las 8.30. Dani Mateo dice: "cualquier día echa a Arús y presenta Ferruseros".