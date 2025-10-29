¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Esta sábado votamos los Zascas. Estas son las opciones:

Wyoming a Donald Trump. En El Intermedio: "Hay una cosa que es evidente. Ha empezado una batalla contra Estados Unidos y yo tengo claro en qué bando estoy. El aceite de oliva contra la mantequilla, el jamón serrano contra el bacon, el rioja contra el Dr. Piper de vainilla, la paella contra la cheeseburger y un presidente que está como un queso contra uno que como mucho parece un risqueto".

Oscar Terol a la merma de turrón en las cajas. "Es un salvaslip de azúcar". El cómico se ha quejado en TikTok de que cada vez ponen menos turrón en las cajas: "La misma caja de cada año, el precio más caro, pero abres... ¿y qué es esto? ¡Esto es un salvaslip de azúcar, no una tableta de turrón! Envasado al vacío y rodeado de vacío. Estamos comprando aire. Nos están vendiendo humo. La merma. Estamos en la era de la merma. Estamos dando por buena la merma... ¡Cuidado con la merma!"

El cura de Valdepeñas a los de 50 que se creen jóvenes. "Yo tengo 50 y todavía me siento joven". "Ya, pero no lo eres. Tú puedes sentirte lo que quieras, pero no lo eres. ¿Está claro?".

Roberto Leal a David Fernández. El humorista David Fernández le preguntó a Roberto Leal si se podía ir un poquito antes del concurso. Roberto le respondió: "Lo intentaremos. De todas maneras, para lo que estás sumando, puedes levantarte".

El padre de Lamine Yamal a los otros padres de futbolistas. "Yo soy un padre de 39 años. Gracias a Dios sí, yo soy joven. Tengo 39 años. No me comparéis con otros padres de otros futbolistas porque el otro padre tiene 70 años, pobrecillo. 70 años. Tiene que llevar los hijos aún, ¿cómo se llama eso? ¿donde van los abuelos? A una residencia buena. A mí mi hijo no me tiene que llevar. Aún puedo trabajar. Cojo todos los cartones que hay en Barcelona y los llevo a vender. Cada cartón, 8 céntimos; vale el kilo el cartón. El hierro, 20 céntimos. Por eso me llaman Hassel Heart".

Belén Esteban a Kiko Matamoros. "Venga, Travolta". En No somos nadie, comentaron 'Bailando con las estrellas'. Ante las mofas de Kiko, Belén le gritó: "Ponte tú a bailar. Que te pongas a bailar, John Travolta. Que para ir a la discoteca Kapital tienes las rodillas perfectas".

¡Vota por tu vídeo favorito!