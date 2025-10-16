¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

IÑAKI URRUTIA A LA GENTE QUE TE RECOMIENDA SERIES: "QUE NO SON PARA TI".- "Ah, y esa gente que te dice, ayer vi una serie buenísima, me encantó, pero es que a ti no te va a gustar. ¿Tú qué sabrás si me va a gustar o no me va a gustar? Dime cuál es y ya la veo yo y decido si me gusta o si tienes una hostia, que es lo que tienes. Buenos días".

RAMÓN GARCÍA A UNO QUE LE HA DICHO QUE TIENE EL NOMBRE DEL PRESENTADOR DE LA TELE: "SÍ, SOY YO".

GILIPOLLAS.- En 'En compañía', Ramonchu ha explicado una anécdota de una llamada en la que ha dicho que se llamaba Ramón García. Su interlocutor le ha dicho que tenía el mismo nombre que el presentador de la tele y Ramonchu le ha contestado: "Sí, soy yo. Gilipollas".

'LA YAYA DEL PARQUE', A SUS COMPAÑERAS EN LA RESIDENCIA.- Le preguntan: ¿Aquí rezáis? ¿En la residencia? A lo que responde: "¿Aquí? ¿Rezar?"

PEDRO HERRERO A LAS CAFETERÍAS MODERNAS.- "Las cafeterías modernas no las entiendo. Hasta que no entras no sabes lo que son. Yo iba a cambiar el aceite al coche, entre y digo, ah, esto no es. Claro, te incrustan un seiscientos en el techo. Les pido un café. 'Tienes aplicación?' Pues no me habré aplicado bien. No, tienes que ir a las pantallas de la entrada, para pedir un café necesitas un curso avanzado de ofimática, 'no, que es superintuitivo'. Sí,sí, intuyo que me vas a clavar 5 euros por un café. De verdad, un café normal, que no tenga yo que aplazar la hipoteca para tomármelo".