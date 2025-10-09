¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Hoy votaremos los 'ZASCAS'. Estas son las opciones:

DANI MARTÍNEZ A LOS QUE NO SE PONEN DE ACUERDO PARA CANTAR EL CUMPLEAÑOS FELIZ.- "Hay una cosa que se nos está complicando, nadie dice nada, no estamos metiendo mano al asunto, pasa el tiempo y nos estamos liando. Estoy hablando de cuando cantamos cumpleaños feliz, ponernos de acuerdo. O decimos, te deseamos todos, o decimos, te deseamos Javi. Pero las dos cosas a la vez no se puede. Hay que buscar en qué dirección vamos, si no luego te quedan cosas como... Te deseamos todo Javi, todos Javi. Una mierda. O del team todos o del team nombre. ¿Tú de cuál eres? Yo del todos. Como toda la vida. Porque hay nombres que no quedan bien. Te deseamos María Eugenia".

PADRE ADAM A LAS MUJERES QUE LLEVAN LAS UÑAS MUY LARGAS.- "¿Quién se puede limpiar bien con unas uñas así? Por eso, todas ustedes, si traen uñas así, las quiero ver con un cepillo de dientes, después de que cagan, y después de que mean. Porque ella trae la bacteria esa en su uña y me la metió en el ojo. Primero se metió el dedo en el fundillo y después en mi ojo”.

ZACATECAS A LAS MUJERES QUE DUERMEN CON POCA ROPA.- "No duerman con poca ropa, mujeres, tienen que dormir con pijama larga y con un top, porque luego se duermen con los pechos sueltos, con una blusita que les tape, que no tengan expuesta el pezón ni la tanga. Una mujer que anda desnuda le dan ganas de estar tocándose y lo mismo los hombres. La ropa corta…trae demonios”.

EL PADRE DE LAMINE SE SIGUE DEFENDIENDO DE LOS HATERS COMO MÁS NOS GUSTA, COCINANDO.- El padre de Lamine desde su cocina: “‘El padre, el padre..’, el padre es un crack y os duele y os jode. Y no habéis llegado donde ha llegado el padre de Lamine Yamal. Ah, ¿que vivo de mi hijo? Y cuando mi hijo vivía de mí...Si queréis que yo os respete, respetadnos. Y los que no tenéis nada que hacer, ya os podéis ir abriendo, por mira, yo ya he acabado la comida, toma ya…flameeenco”. 2’18”

IÑAKI URRUTIA A LOS QUE MASIFICABAN LOS GIMNASIOS EN SEPTIEMBRE… Y YA NO ESTÁN.- "Ah, a principios de septiembre en la radio hablé de los sinvergüenzas que estáis

masificando los gimnasios. No hay ni una máquina libre. Estamos a 2 de octubre. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que yo no os veo. ¿Dónde estáis? ¿Ya os habéis venido abajo con

ese plan de este año sí que me pongo a tope? Pues nada, os espero el 1 de enero, que es la segunda vuelta, ¿vale? Por cierto, cae en jueves. No vayas a decir lo de, bueno, ya lo dejo para el lunes. El lunes es día 5, Víspera de los Reyes. Nada, que no vas al final. Si es que tienes una hostia. ¡Buenos días!".