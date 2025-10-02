¿Qué vídeo quieres que gane el ZASCA de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor ZASCA de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos los ZASCAS. Estas son las opciones:

David Valdeperas a Patiño: María Patiño lee un extracto del libro de Mar Flores, porque quiere contar algo de Carlo Constanzia, pero se alarga tanto que el director de ‘No somos nadie’ pierde la paciencia porque quiere que vaya al grano: "esto que es? un audio libro? o vas a contar algo?".

Guille Fernández a los ansiosos por salir del avión: "Tengo una pregunta para toda la gente que sale corriendo del avión, que se levanta nada más aterriza, ¿sois retrasados? El avión acaba de aterrizar, no han apagado ni la luz del cinturón y ya estáis de pie, con la mochila puesta, tres maletas, el codo en mi cara y respirando como si fuerais a perder el metro. Y lo peor de todo es que salís corriendo ¿para qué? ¿Para esperarnos a todos los demás en el puto autobús que te lleva a la terminal? Sois gilipo...".

Raquel Portales a los mensajeros de correos que te dejan la notificación cuando estás en casa: "Poco se habla de que vengan a traer un paquete, manden esto (la hoja de Correos) estando en casa. Estoy hasta los huevos de tener que venir a la oficina, que está a tomar por culo, que necesito ayuda porque alguien se tiene que quedar en el coche porque aquí no hay aparcamiento porque señor o la señora de correos haya decidido dejarme esto en el buzón y decir que ni tiene acceso ni tiene teléfono, pero si tiene timbre. ¿Cómo que no tienes acceso si has dejado esto en el buzón?".

Juan y Medio a la edad de los pretendientes: "Es que no hay hombres, hoy no hay hombres. Hay, pero como si no lo hubiera, vamos. A lo mejor sí que te quiere para pasar ratito y ya”. A lo que Juan responde: "Me sigue maravillando la salud de vuestros pretendientes, que con estas edades quieran pasar el ratito. Que claro, a lo mejor es el último, también te lo digo".