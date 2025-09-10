¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor Zasca de la semana! Hay tres candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Este sábado votaremos los Zascas. Estas son las opciones:

-PABLO DE LA CRUZ, AL VOLUMEN DE LAS SERIES

El cómico está viendo una serie en el sofá y los diálogos se escuchan tan flojos que tiene que subir el volumen hasta el 76 para entender a los protagonistas. Pero cuando cambia el plano se produce una explosión y casi le da un infarto por lo alto que suenan los efectos especiales.

-UN AUXILIAR DE VUELO, A LOS PASAJEROS Y, DE PASO, A RYANAIR

Una pasajera ha grabado al auxiliar de vuelo de Ryanair tirando de ironía: "De verdad, hablarle a 186 personas y que solo me haya mirado una, es que dan ganas a uno de morirse. Ahora que me están mirando todos, ¿qué tengo en la mano? Sií, la lotería! Si volar con Ryanair le aparece una patata, esta es su oportunidad. Compren un boleto de lotería! Ganen un millón de euros y bye bye Ryanair, nunca más. Buon giorno Iberia, Air Europa… a volar como señores, que es lo que se merecen".

-LA EXMUJER DE ÁBALOS HABLA Y CARGA CONTRA KOLDO: "ERA UNA RELACIÓN A TRES"

Carolina Perles, en 'The Objective': "Mi relación con Koldo era muy complicada. En un principio, él vino muy afable, pero luego se convirtió en una relación a tres. Desayunaba, cenaba, se pasaba del día a la noche en todo mi entorno familiar, con lo cual a mí me era muy complicado tener a una persona totalmente ajena a lo que es mi núcleo familiar 24/7".