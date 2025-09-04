¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor 'zasca' de la semana! 7 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Hoy, domingo, votamos por el mejor zasca de la semana. Estas son las opciones:

Mariló Montero, a la entrevista de Pedro Sánchez: "Un cero".- En 'Espejo Público': "Sánchez ganó por el físico y perderá por el físico. El presidente es un 0 a nivel político y a nivel personal es un hombre deshumanizado, no tiene emociones, tiene una cara petrificada y disfrazada de exceso de bótox".

Carmen Lomana, a Bertín Osborne: "No pensaba que era tan impresentable".- En 'Y ahora Sonsoles': "Él es su peor enemigo. Le quiero mucho pero es muy soberbio. Yo no sabía que se había enfadado conmigo. Le fui a saludar en una fiesta y me largó. Le dije: 'Pues mira, no sabía que eras tan impresentable'".

Una jubilada, actriz amateur, a Johnny Depp: "Asqueroso, ¡qué feo!".- En Andalucía directo ha aparecido un grupo de jubiladas actrices amateur y le preguntan a una lo mejor de ser actriz: "Hemos estado en el País Vasco y he conocido a Johnny Depp, qué asqueroso, qué feo!".

Christina Rapado carga contra su prima, Pilar Rubio.- En su canción 'La prima que más se arrima': "Siempre quiso ser la estrella, y empezó de reportera. Toda tu vida fuiste una negada, porque nunca tuviste talento tan solo belleza. Si hace una serie o presenta un programa, se lo carga enseguida y no dura ni cuatro semanas. Cambiaste el rockero por un futbolista, consiguiendo por fin ser portada de cada revista".

Dani Mateo, a la canción de Sergio Ramos.- En 'El intermedio': "Es que es cojonuda, es que es perfecta. Porque además, fíjate que en algunas partes ni se entienden, como los grandes clásicos del género. Sí, amigos, Ramos se ha metido a cantante. Y los del Atleti pensando que ya no podía hacerle más daño. Pues fíjate. Yo creo que tiene futuro. No sé si presente, pero futuro sí. Lo único quizás es que le falta un buen nombre artístico. Porque Sergio Ramos... yo teniendo en cuenta el estilo y la que liaban los partidos, les recomendaría C. Tanganas".

Marina Esnal, a Kiko Rivera: "Come como un puerco".- En 'Estando contigo': "Irene Rosales estaba harta de que Kiko Rivera se levantase todos los días a las 12 de la mañana, de que se sentase, de que estuviese hasta las 5 de la mañana jugando a la PlayStation. Porque es así la vida de Kiko Rivera. A comer como un puerco, a levantarse así".

El cura de Valdepeñas, a Julio Iglesias: "Está acabado".- Don Emilio preguntó a la gente que dónde se sentarían si fueran ahora a un concierto de Julio Iglesias. Pero rápido rectificó: "Bueno, a uno de Julio Iglesias no. Que está acabado".

¡Vota por tu vídeo favorito!