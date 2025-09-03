¿Qué vídeo quieres que gane el Zasca de la semana?

¡Llega el momento de votar el mejor 'zasca' de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Hoy, sábado, votaremos el mejor 'zasca' de la semana. Estas son las opciones:

- Iñaki Urrutia, a los que tenían ganas de volver a trabajar después de las vacaciones: "Y esa gente que dice lo de... 'yo ya tenía ganas de volver a trabajar. Un poquito de rutina'. Esa gente tiene un poquito de una hostia".

- Juan y Medio, a Hacienda: "¿A quién le gustan las películas de terror? Yo es que cuando veo a Drácula, el Hombre Lobo, es que me da risa. Ahora, el otro día vi una que me tuvo dos noches sin dormir. ¿Queréis saber cuál es? 'Perdido en Hacienda'. Era un no parar. Había unos hombres que te perseguían con unos apremios del 20 %, inspectores, multas del 350. Dos noches he estado sin dormir".

- Pedro Ruiz, al control de Hacienda: Pedro Ruiz ha visto que Hacienda quiere controlar los huevos que ponen las gallinas y ha simulado una llamada a Hacienda: "¿Ahora tenemos que matricularlas y pasar la ITV? ¿Hemos de declarar los huevos? Van a tener nuestros huevos en sus manos... Ya que todos queremos saber todo de todos, pues le voy a hacer una pregunta con mucha educación: '¿Me podría usted decir cuántos pelos tiene usted en el culo?'".

- Manolo Lera, a los que se bañan con el calzoncillo: El cómico, en su TikTok: "Los que lleváis calzoncillos debajo del bañador... eso es de guarros. ¿Qué eres? ¿De los que se lavan los dientes mientras se comen un chicle? Eso es de puercos. Que eres más guarro que un pie descalzo... Y vas a mear y todo el día con el calzoncillo puesto. Anda que no tiene que oler eso a pienso mojado".

- Florenchino, a un padre que ha cogido una chuche de su tienda con la mano: "Guarro. ¿Así es como tú educas a tu hijo, mintiendo delante de él?" Con su hijo de unos 8 a 10 años y estaba cogiendo las chuches con la mano. Y le pregunto: '¿Estaba usted cogiendo con la mano?' Me contestó: 'No, estoy cogiendo con la pinza'. Y le pregunto: '¿Y dónde está la pinza, si la estás cogiendo con la mano?' Mintiendo delante de tu hijo en vez de decir: 'Perdón, no me he dado cuenta'. Mintiendo que estás cogiendo con la pinza y la estás cogiendo con la mano. ¡Guarro!".

¡Vota por tu vídeo favorito!