Ahora

¡Vota!

¿Qué vídeo quieres que gane 'El Superimbécil'?

¡Llega el momento de votar el más imbécil de la temporada! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

¿Qué vídeo quieres que gane "El Superimbécil"?¿Qué vídeo quieres que gane "El Superimbécil"?Aruser@s

¡Vota!

¿Qué vídeo quieres que gane 'El Superimbécil'?

Ver resultados

Hoy, domingo, votamos El Superimbécil. Estas son las opciones:

Repartidor.- Un repartidor intenta entregar su pedido desde la ventana de un coche. El conductor no ve que hay un bolardo en la carretera y choca contra él.

Colchones.- Un hombre se lanza desde un balcón a una montaña de colchones. Calcula mal la distancia y acaba en el suelo.

Barbacoa.- Este hombre está descansando en el porche de su casa. De repente, se levanta rápidamente para intentar matar a una avispa. Calcula mal el movimiento y acaba tirando al suelo la barbacoa, dejando a sus hijos y a su mujer atónitos. El hombre, a pesar de que cae también, no resultó herido.

Policía.- Un policía arranca su motocicleta. No la acaba de dominar del todo y tras hacer un caballito acaba en el suelo.

Río.- Este hombre está decidido a saltar el río. Primero prueba y calcula si puede dar el salto de un lado al otro. Cuando lo tiene claro coge carrerilla, se tropieza y termina cayendo de cara al agua.

Mortal.- Un invitado en un espacio deportivo de la CNN ha querido demostrar su agilidad haciendo un mortal en el plató. Ha calculado mal y ha caído de cara al suelo.

Barandilla.- Un joven se lanza al agua desde un puente haciendo una voltereta hacia atrás. Calcula mal la distancia y eso hace que acabe impactando con su cabeza contra la barandilla.

Martillo.- Un chico lanza una pelota de gimnasia junto a un martillo. Pero, al rebotar en el suelo, la herramienta golpea la cara del hombre.

Escenario.- Un joven se sube a unas cajas para luego acceder a un escenario. El paso que da es demasiado corto y eso hace que acabe llevándose un golpe en la cara.

Remolque.- Un hombre intenta hacer una voltereta mientras remolca a dos pasajeros. Al hacer el giro se desequilibra y hace que las chicas acaben volcando.

Las 6 de laSexta

  1. Al menos 15 muertos y 18 heridos por un accidente en el mítico funicular de Gloria de Lisboa
  2. La Audiencia adelanta posibles nuevas imputaciones en el caso Koldo una vez reciba los últimos informes de la UCO
  3. La red negacionista de Milei y Vox organiza unas jornadas machistas en el Congreso: quiénes son y qué defienden
  4. El Israel-Premier Tech rechaza retirarse de la Vuelta pese a las protestas contra su participación
  5. Putin y Xi Jinping, en busca de la eternidad: un micro abierto les pilla charlando sobre la inmortalidad
  6. Las historias de As Madriñas de San Simón: las mujeres que llevaron cartas, comida y ropa limpia a la isla que el franquismo usó como prisión