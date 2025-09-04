¿Qué vídeo quieres que gane 'El Superimbécil'?

¡Llega el momento de votar el más imbécil de la temporada! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Hoy, domingo, votamos El Superimbécil. Estas son las opciones:

Repartidor.- Un repartidor intenta entregar su pedido desde la ventana de un coche. El conductor no ve que hay un bolardo en la carretera y choca contra él.

Colchones.- Un hombre se lanza desde un balcón a una montaña de colchones. Calcula mal la distancia y acaba en el suelo.

Barbacoa.- Este hombre está descansando en el porche de su casa. De repente, se levanta rápidamente para intentar matar a una avispa. Calcula mal el movimiento y acaba tirando al suelo la barbacoa, dejando a sus hijos y a su mujer atónitos. El hombre, a pesar de que cae también, no resultó herido.

Policía.- Un policía arranca su motocicleta. No la acaba de dominar del todo y tras hacer un caballito acaba en el suelo.

Río.- Este hombre está decidido a saltar el río. Primero prueba y calcula si puede dar el salto de un lado al otro. Cuando lo tiene claro coge carrerilla, se tropieza y termina cayendo de cara al agua.

Mortal.- Un invitado en un espacio deportivo de la CNN ha querido demostrar su agilidad haciendo un mortal en el plató. Ha calculado mal y ha caído de cara al suelo.

Barandilla.- Un joven se lanza al agua desde un puente haciendo una voltereta hacia atrás. Calcula mal la distancia y eso hace que acabe impactando con su cabeza contra la barandilla.

Martillo.- Un chico lanza una pelota de gimnasia junto a un martillo. Pero, al rebotar en el suelo, la herramienta golpea la cara del hombre.

Escenario.- Un joven se sube a unas cajas para luego acceder a un escenario. El paso que da es demasiado corto y eso hace que acabe llevándose un golpe en la cara.

Remolque.- Un hombre intenta hacer una voltereta mientras remolca a dos pasajeros. Al hacer el giro se desequilibra y hace que las chicas acaben volcando.