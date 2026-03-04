¿Qué vídeo quieres que gane el Imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el Imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos el imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Ventana.- Un soldado trata de tirarse por el hueco de una ventana. Sin embargo, al lanzarse, se golpea contra la parte de arriba, cayendo mal.

Pistola.- Un chico pretende gastar una broma a su amigo agachándose tras él y disparando su pistola por la entrepierna del joven. Pero con cada retroceso del arma, le da un golpe a su colega en sus partes.

Río.- Una chica trata de saltar y cruzar un río. Se da impulso en una zona en la que no hay tierra y eso hace que desaparezca antes de llegar al agua.

Motorista.- Un motorista hace 'eses' en la carretera mientras circula haciendo un caballito. Al final acaba por los suelos y, de regalo, provoca la caída de todos los motoristas que vienen detrás suyo.

Taller.- Un mecánico es arrastrado por un compañero con una cuerda por su taller. Durante el trayecto no puede sortear el foso y desaparece en su interior.

Cubo.- Dos jóvenes hacen una guerra de cubos de agua en un baño público. Uno de ellos resbala con el suelo mojado y cae de cara contra el suelo.

Coche.- En una noche de fiesta, dos chicas pretenden viajar en el techo de un coche. Cuando este arranca, una de ellas se desestabiliza y cae sobre el asfalto.

Señal.- Este joven pretende colocar en el agujero una señal que ha caído al suelo. Cuando se acerca un amigo a ayudarle y la coge, la señal se inclina y le da en toda la cabeza.

Hormigonera.- Un hombre, junto a su amigo, se mete dentro de una hormigonera. Pero al activarla y dar una vuelta, la máquina vuelca, provocando la caída del hombre hacia el suelo.

Zapatilla.- Este chico pretende lanzar una botella de plástico vacía de una patada. Pero cuando la chuta, lo que sale volando por los aires es su zapatilla deportiva, que cae por el acantilado.

