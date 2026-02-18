¿Qué vídeo quieres que gane el imbécil de la semana?

¡Llega el momento de votar el imbécil de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos El imbécil de la semana. Estas son las opciones:

Silla.- Un chico trata de sentarse en una silla que está colgada de una pared, sin estar apoyada en el suelo. En su intento, termina dándose un golpe y cayendo al suelo.

Tarzán.- Una pareja trata de tirarse por una tirolina hacia el agua, mientras ella está subida sobre él. Al tirarse, las manos se les resbalan y caen hacia el suelo, dándose un buen culatazo.

Casco.- Un hombre utiliza una pala para hacer palanca y tirar por los aires un casco. Su compañero trata de cogerlo al aire, pero al recepcionarlo, el casco le golpea la cabeza.

Cubos.- Dos chicos se lanzan de cabeza a la vez desde la encimera hacia unos cubos llenos de agua. Pero al tirarse, no controlan la caída y ambos se dan un buen golpe.

Bolardos.- Este chico corre sorteando una hilera de bolardos. Cuando está a punto de llegar al final, no calcula bien la altura y el bolardo se le clava en sus partes.

Papelera.- Un hombre se sienta en un cubo que hay en la calle. Al apoyar el peso, la tapa se hunde, el cubo se vence y el hombre cae de espaldas chocando contra una columna.

Cortina.- Tres jóvenes intentan salir de una tienda pasando por debajo de unas cortinas unidas con un nudo. Los dos primeros pasan por debajo, pero el tercero no la levanta y acaba con la cabeza pillada.

Lata.- Dos amigos beben de una lata subidos a una lancha. La bebida del chico sale disparada a la cara de ella, que del susto se tira para atrás y acaba en el agua.

Bicicleta.- Dos amigos tratan de subir a una bicicleta. Primero lo hace el que va de paquete y, cuando sube el otro, se engancha con la pierna en la cabeza del amigo, se desestabilizan y caen al río.

Escaleras.- Un chico baja las escaleras en bicicleta. El vehículo se embala tanto que él pierde el control, salta por encima y acaba por los suelos.

¡Vota por tu vídeo favorito!