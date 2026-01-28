¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Vota!
¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:
COHETE: Un joven enciende un cohete y levanta el brazo, pero el cohete no despega. Una vez en llamas no lo suelta de la mano y eso hace que explote a su lado.
RUEDA: Como si fuera un hámster, este chico da vueltas en una rueda del parque infantil. Cuando deja de mover los pies, no se baja y recibe un buen golpe en la cabeza.
PUERTA: Un hombre sale de un garaje corriendo tras dar al botón de cerrar la puerta. Al hacerlo da un saltito que provoca que su cabeza tope contra ella.
RAMA: Un hombre se quiere acercar a su nieto, que está cerca de un río. Para ello se apoya en una débil rama que del peso se rompe y hace que resbale hacia el agua como si bajara por un tobogán.
SILLA: Una mujer se sube a una silla para realizar un salto por encima de los vasos, se rompe una pata de la silla y cae sobre la pirámide de vasos.
VENTANILLA: Este chico sale por la ventanilla del coche mientras conduce, pasa por encima del capó e intenta entrar por la puerta del copiloto pero cae al suelo.
HORMIGAS: Un joven se coloca en su entrepierna una planta llena de hormigas y comienza a hablar a cámara. Las hormigas le muerden y eso hace que acabe el vídeo por los suelos.
FUEGO: Un hombre vacía un spray en unos pantalones. Después enciende un mechero que hace que todas sus partes acaben chamuscadas.
BIDÓN: Una chica se sienta en la tapa de un bidón. No ve que está mal cerrada y eso hace que acabe dentro de él.
CUERNOS: Dos amigos juegan con unos cuernos de toro. Uno de ellos intenta saltar sobre ellos, pero no logra mantener el equilibrio y termina cayéndose durante el salto.