¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

LEÑADOR: Un leñador está cortando una rama de un árbol subido a una escalera. Cuando por fin lo consigue, la rama cae golpeándole y tirándolo al suelo.

MESA: Un chico salta desde una barandilla hacia una mesa para caer sentado en ella. Sin embargo, se pasa de largo y acaba dándose un culazo contra el suelo.

TARZÁN: Este hombre calcula mal la longitud de la liana y al lanzarse hacia un lago colgando de ella, acaba chocando de lleno contra una roca que sobresale del agua.

TIROLINA: Esta mujer se lanza en tirolina desde un árbol. Pero cuando llega al final y hace tope, sale disparada y da una voltereta en el aire hasta aterrizar en el suelo.

COLUMPIO: Este hombre se columpia sobre una pequeña hoguera. Justo cuando pasa por encima de ella una de las cadenas del asiento se rompe y mete la pierna de lleno en el fuego.

CONTENEDOR: Un hombre desciende desde una ventana hacia una escalera. Pero da un paso en falso y cae al vacío, golpeándose la espalda brutalmente contra un contenedor.

JUEGO: Este hombre da un saltito para hacer desaparecer todas las bolas que hay en una caja. Lo hace con tanta energía que resbala y cae de cara.

SPIDERMAN: Nuevamente Spiderman ha tenido problemas a la hora de entrar en una fiesta infantil. Su rueda inicial ha acabado con patada involuntaria a la cabeza de un niño.

PISCINA: Este hombre ha decidido lanzarse a la piscina. Esta verde y llena de moho… pero pese a eso, no duda en meterse en ella.

BICICLETA: En Brasil, el propietario de un bar estaba promocionando una oferta de su establecimiento llevando dos cervezas mientras conducía su bicicleta. Como iba sin manos, ha perdido el equilibrio y se ha caído al suelo

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.