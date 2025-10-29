¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DE LA SEMANA?

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DE LA SEMANA! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DE LA SEMANA. Estas son las opciones:

TEJADO: Este chico trata de pasar por encima de un tejado. No tiene en cuenta que en lugar de tejas hay placas solares, de forma que resbala y cae al suelo, derribando una escalera y agarrándose a la tubería.

TRAMPA: Un hombre trata de meter y sacar rápido su mano de una trampa para animales. Pero el movimiento no es todo lo rápido que debería ser y la mano se le queda dolorosamente pillada en la trampa, hasta que un amigo le ayuda a liberarla.

GARRAFA: En el salón de casa, un hombre trata de hacer ejercicio en casa levantando una garrafa de agua con un brazo. Pero pesa tanto que se le escapa y se rompe al caer al suelo, y el resbala con el agua y cae al suelo.

ACROBACIA: Este chico pretende hacer acrobacias colgándose de una barra en el techo del pasillo. Pero cuando quiere hacer una voltereta, obviamente no hay suficiente espacio y se pega con la cabeza en el techo.

CARRITO: Un joven manipula un carrito colocándose encima de él y jugueteando mientras se balancea. Lo manipula tanto que al final la manija sale disparada y le golpea fuerte en la cabeza.

MESA: Un hombre baila feliz sobre una pequeña mesa, en la terraza de un restaurante. Ésta no tiene demasiada estabilidad y cuando el hombre se mueve del centro, vuelca y cae al suelo.

BALÓN: En el gimnasio, un joven lanza con fuerza un balón al suelo. Lo hace con tanta fuerza y tan cerca de la cara que le da en toda la boca, rompiéndole un diente y dejándolo lloriqueando.

CABALLITO: Este conductor inexperto hace un caballito con la moto en una carretera en el mismo momento en que otro chico viene de cara. Cuando pone el pie en el suelo, pierde en control de la moto que le da al otro conductor de pleno en la cabeza.

SALTO: Un joven trata de saltar por encima de un grupo de amigos, jugando a “churro, mediamanga, mangotero”. Al final de la fila hay un muro de piedra que no puede sortear y choca de cabeza contra él.

MUELLE: Un hombre hace ejercicio doblando un muelle gigante, como si estuviera en el gimnasio. Pero uno de los extremos se le escapa de la mano y le acaba golpeando en la cara con tal fuerza que lo deja aturdido.