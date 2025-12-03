¿Qué vídeo quieres que gane el IMBÉCIL DEL AÑO?

Ahora

¡Llega el momento de votar el IMBÉCIL DEL AÑO! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos EL IMBÉCIL DEL AÑO. Estas son las opciones:

Pareja: Un joven se sube a su pareja a caballito para llevarla en monopatín. El skate se le frena, caen al suelo y, del golpe, él pierde unos cuantos dientes.

Mesa: Un joven se prepara para deslizarse por una mesa. Entre él y el animador le ponen tanto entusiasmo que acaba con un chichón en la cabeza.

Rama: Un hombre le da una patada a una rama que hay junto al camino. En lugar de doblarse, esta rebota y le golpea en la cara.

Muro: Estos dos jóvenes deciden darse un baño. Mientras uno de ellos se tira de cabeza sin problema, el otro intenta hacer una voltereta. La maniobra no le sale bien y termina golpeándose fuerte, contra un bordillo, en el trasero antes de caer al agua.

Spiderman: Este es el momento en que Spiderman entra en una casa para dar una sorpresa. El superhéroe no sabe saltar la valla y casi acaba con la cadera rota.

Barco: Un chico pretende lanzarse al agua saltando desde un barco con una voltereta hacia atrás. Calcula mal las distancias y se da un golpe en la cabeza con la cubierta de la embarcación.

Carrito: Un hombre se hace el chulo subiéndose a un carrito de la compra. Al hacerlo, el carrito se vuelca y él se da un porrazo.

Tronco: Durante un Picnic en el bosque, una mujer se sube a un tronco, este gira, la mujer se desequilibra y cae sobre la mesa de comida.

Extintor: El hombre quita el seguro del extintor, lo sacude y se le dispara en la cara del policía.

Piscina: En una fiesta, dos amigos quieren saltar del tejado de la casa a la piscina. Uno cae en el agua, y la chica se golpea con el segundo tejado.

