¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

GATO: Mientras esta mujer corta varias cebollas, el gato se pone al lado a controlar la receta. Lo que no esperaba el felino es que le afectara tanto la cebolla y empieza a llorar sin parar.

PELUQUERO: Un chico acude a su barbero de confianza para cortarse el pelo. Al confiar en él, este le hace este curioso peinado. Le rapa la cabeza pero no toca, tan solo de mitad hacia delante, dejándole los pelos de detrás puntiagudos.

PORTERO: Le ha sucedido a este portero de fútbol amateur en paises bajos. Sufre un tirón en la parte trasera del muslo izquierdo, en el isquio, al hacer un gesto para estirar

POWER RANGER: En Brasil, los Power Rangers acuden a la fiesta infantil de Miguel, un niño que cumple 6 años. El Power Rangers azul es un poco patoso, no ve que tiene una piscina detrás suyo y acaba cayendo a su interior.

MÓVIL: Estas son las imágenes de dos mujeres que disfrutan cantando a todo pulmón durante un concierto. Lo curioso de la escena es que mientras una de ellas vive el momento convencida de que lo está registrando todo, tal y como vemos en el vídeo, su teléfono claramente no está grabando. A pesar de que no conservará el recuerdo en su celular, queda claro que ha disfrutado al máximo la experiencia.

ABUELA: En una boda, una abuela se roba el protagonismo cuando, tomada por la emoción, dispara un cañón de pirotecnia en el escenario, lanzando chispas por todas partes. La novia, el novio y los invitados reaccionan rápidamente, apresurándose a esquivar el caos. Lo que debía ser un momento solemne se convierte en una escena cómica de persecución, llena de sustos, risas y sorpresa para todos los presentes. El incidente rápidamente genera comentarios en redes sociales, destacando la espontaneidad de la abuela y el inesperado giro humorístico de la ceremonia.

MARIDO: Para que luego no le pueda rebatir si él ronca o no, esta mujer graba a su marido profundamente dormido... ¡en la piscina! El hombre ha llegado a un nivel de relajación tal que incluso ronca profundamente.

PARAPENTE: Un instructor que asiste en un salto de parapente en Río de Janeiro, Brasil, sufre una caída en el momento en que sale del lugar de despegue. El instructor cae hacia abajo justo después del despegue, pero el susto no pasa de ahí y se encuentra bien. Una gran red de seguridad instalada en la zona amortigua el impacto y evita consecuencias más graves.

EXCAVADORA: Una excavadora derriba accidentalmente un baño portátil sin darse cuenta de que en su interior hay un trabajador. La maquinaria golpea la estructura, la vuelca y la destroza ante la sorpresa de quienes presencian la escena. Afortunadamente, el trabajador logra salir tras el impacto y el incidente no deja consecuencias graves, más allá del susto.

THERIAN BOYS: Los Super Sexi Boys reaparecen en redes sociales con una propuesta llamativa al sumarse al movimiento therian. En el video, se presentan como “el lobo alfa”, “Master Llama”, “Ultra Sapo Boy” y “Ovejita Celestial”, adoptando actitudes y gestos acordes a cada personaje. Aseguran que ese movimiento es un sentimiento que han comenzado a experimentar.

