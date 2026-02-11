¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

ÁRBOL: En Bolivia, un joven, en estado ebrio, camina por una calle y comienza golpear a un árbol sin motivo aparente. Da varias patadas a las ramas. En un momento, su pierna se engancha entre una de ellas y pierde completamente el equilibrio. Incapaz de mantenerse en pie, el joven se ve obligado a retirarse de la zona, derrotado por la propia naturaleza que intentaba desafiar

BOLOS: Un chico está jugando a los bolos con sus amigos. Como es su primer vez, decide ir caminando por la pista en vez de lanzar la bola. Cuando está a punto de llegar a los bolos decide apuntar y tirar la bola pero no lo hace correctamente y se desvía sin darle a ninguno.

BATERÍA: Un hombre, en una tienda en la India, muerde por curiosidad la batería de un teléfono. Como es de esperar, no es buena idea, y la mordida provoca la rotura de la carcasa, y la posterior explosión. Al explotar, la batería se ve envuelta en llamas. Al parecer, las baterías de litio reaccionan así al perforarse.

CAFÉ: Un trabajador lanza el café que le sobra a la calle. En el momento de hacerlo, un compañero pasa por detrás y acaba con la bebida en la cara.

BARBA: Un hombre graba la reacción de su familia al ver que se ha afeitado su peluda barba. Cuando su hija le ve, empieza a llorar desconsoladamente. Pero es que cuando entra a la habitación con su otro hijo y su mujer, las caras son un poema. Incluso, el pequeño se esconde de su padre al verle. A todo esto, la hija sigue llorando desconsoladamente.

PERRO: Un hombre descubre, al revisar las cámaras de seguridad de su casa, que el ladrón que había entrado a robar a su casa estuvo jugando con su perro mientras se llevaba todo lo que pillaba por la casa. Como se aprecia, hasta se tumba en el sofá para jugar con el animal y acariciarle. Las imágenes se vuelven virales y dejan una conclusión clara: no todos los perros nacen para cuidar y proteger una casa.

EQUIPO: Los podéis ver vistiendo de azul. A pesar de que el portero rival sale a por uvas y no vuelve a su portería, los rivales no son capaces de marcar.

AMANTE: En Chile, un hombre descubrió a su mujer con su amante y lo tiró de cabeza por el balcón. Por el momento, se desconoce el estado de salud del hombre que fue lanzado al vacío, así como si el agresor fue detenido.Las autoridades investigan lo sucedido para esclarecer las circunstancias del hecho.