¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?
¡Vota!
¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?
¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?
El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:
DRON: En China, una familia decide usar un dron para arrancarle un diente a su hijo. El abuelo se acerca demasiado a la escena y acaba con el aparato en la cabeza.
DEPENDIENTA: Este hombre está mirando a la dependienta mientras ríe, cuando de repente la mujer celosa empieza a darle bofetadas para que aparte la mirada y deje de hacerlo.
ESQUÍ: La señora que tenemos en imagen ha descendido por una pista hacia atrás con las manos apoyadas sobre la nieve. Por suerte esta señora, que ha conseguido acabar frenando.
ASCENSOR: Un hombre no toca el botón del ascensor al entrar en él con una valla gigante. Al cerrarse las puertas, el hombre se queda atrapado y sin espacio para poder hacer que el ascensor se mueva.
NOVIA: En esta boda celebrada en Brasil, durante el intercambio de votos, el novio interrumpe al pastor al detectar un problema en la parte trasera del vestido de su futura esposa. Tal y como vemos en las imágenes, la tela ha cedido por detrás, dejando parte del cuerpo de la mujer al descubierto ante todos los invitados.
BICICLETA: Un hombre graba a su mujer sin aliento subiendo por un terreno muy montañoso, bajada de la bici, en un día de fuerte viento. Ella se lo reprocha: "siempre igual, contigo, macho, no me toques los cojones, siempre igual".... él intenta calmarla "pero cariñO...""una mierdaaa!! parecemos subnormales" "las rutas son así, a veces el tiempo se pone feo" "feo, los cojones". Y él remata con sorna: "no está tan mal, que está muy bonito" (enseñando las vistas panorámicas).
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.