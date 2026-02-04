¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

DRON: En China, una familia decide usar un dron para arrancarle un diente a su hijo. El abuelo se acerca demasiado a la escena y acaba con el aparato en la cabeza.

DEPENDIENTA: Este hombre está mirando a la dependienta mientras ríe, cuando de repente la mujer celosa empieza a darle bofetadas para que aparte la mirada y deje de hacerlo.

ESQUÍ: La señora que tenemos en imagen ha descendido por una pista hacia atrás con las manos apoyadas sobre la nieve. Por suerte esta señora, que ha conseguido acabar frenando.

ASCENSOR: Un hombre no toca el botón del ascensor al entrar en él con una valla gigante. Al cerrarse las puertas, el hombre se queda atrapado y sin espacio para poder hacer que el ascensor se mueva.

NOVIA: En esta boda celebrada en Brasil, durante el intercambio de votos, el novio interrumpe al pastor al detectar un problema en la parte trasera del vestido de su futura esposa. Tal y como vemos en las imágenes, la tela ha cedido por detrás, dejando parte del cuerpo de la mujer al descubierto ante todos los invitados.

BICICLETA: Un hombre graba a su mujer sin aliento subiendo por un terreno muy montañoso, bajada de la bici, en un día de fuerte viento. Ella se lo reprocha: "siempre igual, contigo, macho, no me toques los cojones, siempre igual".... él intenta calmarla "pero cariñO...""una mierdaaa!! parecemos subnormales" "las rutas son así, a veces el tiempo se pone feo" "feo, los cojones". Y él remata con sorna: "no está tan mal, que está muy bonito" (enseñando las vistas panorámicas).

