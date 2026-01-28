¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! 6 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos Arusotros. Estas son las opciones:

Coche. El padre da vueltas al niño con el coche de juguete y acaba mal.- Este padre coge por el techo el coche de juguete donde está su hijo, y empieza a darle vueltas a toda velocidad para hacer como si fuera una atracción. Todo va bien, hasta que se rompe el techo del cochecito y el niño sale despedido y cae de cara al suelo dándose un fuerte golpe.

Ligón. Está ligando con otra mujer sin darse cuenta de que su mujer está al lado.- Un video muestra a un hombre coqueteando con otra mujer sin notar la presencia de su esposa a su lado. En las imágenes se observa cómo la mujer lo toma de la camiseta de los Lakers y lo arrastra hasta hacerlo caer al suelo. Tras la caída, la mujer comienza a golpearlo ante la mirada de varias personas.

Sorpresa. Se lleva una gran sorpresa al girarse.- Este hombre está bailando en una fiesta dando lo mejor de él mismo. Cuando se intenta acercar a la chica para conquistarla, de repente se gira... ¡y tiene barba!

Agua bendita. Esparce agua bendita con el vaporizador.- Este cura de Brasil ha generado más de 8 millones de visualizaciones al recorrer la iglesia esparciendo agua bendita entre sus feligreses con un vaporizador.

Bolo. El bolo acaba en el restaurante.- En Brasil, un hombre disfruta de una partida de bolos. Su manera de lanzar es tan nefasta que la bola acaba en el restaurante de al lado de las pistas.

Explosión. Tremenda explosión de una máquina parecida a la de las palomitas.- En China, un hombre intenta desatascar una máquina para hacer palomitas. A pesar de que lo intenta de todas las maneras, no lo consigue hasta que un compañero se sube encima de una de las piezas mientras él pega martillazos. Pero su idea no sale como él esperaba ya que la máquina explota. Por suerte, nadie resultó herido.

¡Elige tu vídeo favorito!

