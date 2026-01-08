¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

BEBÉ: Un tren de juguete da vueltas sobre su vía. Un bebé interrumpe el paso colocando u nariz delante de él.

CONDUCTORES: Estas imágenes, captadas en Estados Unidos, muestran el momento en que dos conductores pelean tras haberse visto implicados en un accidente de tráfico. Tras varios segundos de forcejeo, los dos hombres caen desde lo alto de un puente, abrazados, mientras un tercero ve la situación. Afortunadamente, ambos están bien pese a la caída.

FRUTA: En la India, un frutero se limpia incansablemente sus partes íntimas con las manos. Tras un rato frotando decide manipular la fruta que está vendiendo en el mercado sin lavarse las manos.

NEUMÁTICO: En este taller ruso, uno de sus mecánicos se mete en el interior de un neumático. Lo hace para pelearse de manera amistosa con uno de sus compañeros.

VUELTA: En un estacionamiento completamente vacío, un conductor se pone a hablar exaltado dentro de su coche. Acto seguido, realiza una vuelta en U… y termina estrellándose directamente contra el único poste de luz del lugar, destrozando el vehículo en apenas unos segundos.

