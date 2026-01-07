¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

VESTIDO: En China, un hombre se vistió de novia para hacer su entrada triunfal en el salón donde se iba a celebrar la boda de su mejor amigo. Cuando este, que está de espaldas, se gira, sonríe divertido por la ocurrencia.

MÚSICO: En Ruanda han querido felicitar a un hombre por su cumpleaños con un pastel y un trompetista interpretando el cumpleaños feliz. El pastel está bien. El trompetista no.

ESCALERAS: En esta universidad de Bangladesh, las escaleras mecánicas van a toda velocidad. Tanto, que los estudiantes se amontonan y casi no pueden mantener el equilibrio.

PIANISTA: Este pianista está viviendo con entusiasmo el concierto. Le pone energía...pero va algo confundido y acaba usando más su boca que sus manos para hacer sonar el teclado.

ROBOT: Este youtuber compró un robot para que le ayudara en las tareas domésticas pero no ha salido como esperaba. El robot rompe un espejo cuando le pide que limpie y acaba tirando toda la comida por el suelo cuando le pide que cocine.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.