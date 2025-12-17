¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

Ahora

SEXY BOYS. INTERNET ENLOQUECE CON LOS 'SEXY BOYS': Internet ha enloquecido con un grupo de música boliviano conocidos como los 'Sexi Boys'.

PASAJERO LE ABRE LA PUERTA AL PASAJERO Y ESTE CAE AL AGUA: Un hombre duerme plácidamente en el coche. Sus amigos, con mala leche, ubican su puerta en un charco de agua. Uno de ellos, tras quitarle el cinturón, le abre la puerta, provocando la caída directa del chico al agua. Un despertar húmedo y repentino.

MULETAS. CONFUSIÓN CON LAS MULETAS: Este niño se acaba de lesionar la pierna y ha de usar las muletas. Mucho no le debe doler ya que el pie que apoya en el suelo es el escayolado y no el otro.

SEÑORA. SEÑORA GRITA PORQUE EL CAMIÓN VA MARCHA ATRÁS: Una mujer capta desde el asiento del copiloto de su coche familiar el momento en que un camión de la construcción retrocede por una calle ante la imposibilidad de subir. De repente, el vehículo de grandes dimensiones impacta contra el coche, lo que provoca que toda la arena que transporta caiga encima de los dos ocupantes del automóvil.

LANCHA. LA PIROTÉCNIA EXPLOTA EN LA LANCHA: Ha ocurrido durante un paseo a la Virgen en Topolobampo, en México. Mientras la batucada toca en unas lanchas, repentinamente la pirotecnia de las lanchas explota, provocando el caos entre los allí presentes. (Al final, una señora empieza a decir: "¿Qué le dije? ¿Qué le dije?")

Las 6 de laSexta

  1. Cerdán se presenta como víctima: niega ser dueño de Servinabar y denuncia "una persecución propia de la Inquisición"
  2. Zapatero niega haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra ni utilizar un móvil prepago para dar un chivatazo
  3. La Fiscalía de Madrid no acusará a Errejón por abusos sexuales continuados contra Elisa Mouliaá y pide el archivo de la causa
  4. Los Mossos desalojan a centenares de migrantes del B9 de Badalona, el mayor asentamiento de Cataluña.
  5. Trump ordena el "bloqueo total" de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
  6. Warner Bros rechaza la OPA hostil de Paramount de 108.400 millones de dólares y apuesta por Netflix