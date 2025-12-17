¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOTROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOTROS de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votaremos ARUSOTROS. Estas son las opciones:

SEXY BOYS. INTERNET ENLOQUECE CON LOS 'SEXY BOYS': Internet ha enloquecido con un grupo de música boliviano conocidos como los 'Sexi Boys'.

PASAJERO LE ABRE LA PUERTA AL PASAJERO Y ESTE CAE AL AGUA: Un hombre duerme plácidamente en el coche. Sus amigos, con mala leche, ubican su puerta en un charco de agua. Uno de ellos, tras quitarle el cinturón, le abre la puerta, provocando la caída directa del chico al agua. Un despertar húmedo y repentino.

MULETAS. CONFUSIÓN CON LAS MULETAS: Este niño se acaba de lesionar la pierna y ha de usar las muletas. Mucho no le debe doler ya que el pie que apoya en el suelo es el escayolado y no el otro.

SEÑORA. SEÑORA GRITA PORQUE EL CAMIÓN VA MARCHA ATRÁS: Una mujer capta desde el asiento del copiloto de su coche familiar el momento en que un camión de la construcción retrocede por una calle ante la imposibilidad de subir. De repente, el vehículo de grandes dimensiones impacta contra el coche, lo que provoca que toda la arena que transporta caiga encima de los dos ocupantes del automóvil.

LANCHA. LA PIROTÉCNIA EXPLOTA EN LA LANCHA: Ha ocurrido durante un paseo a la Virgen en Topolobampo, en México. Mientras la batucada toca en unas lanchas, repentinamente la pirotecnia de las lanchas explota, provocando el caos entre los allí presentes. (Al final, una señora empieza a decir: "¿Qué le dije? ¿Qué le dije?")