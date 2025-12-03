¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos los ARUSOTROS. Estas son las opciones:

Carrera. Compiten en una gran carrera: tres hombres de 63 años se han medido en velocidad en la que iba a ser una carrera apasionante. El problema es que uno de ellos se para nada más empezar y a otro le da un tirón a los pocos metros. Finalmente, solo uno llega a la meta.

Escenario. El escenario se viene abajo en una boda de la India. En Ballia, en la India, el escenario de recepción de una boda se derrumbó inmediatamente después de que el presidente del distrito y otros líderes de alto rango del partido subieran al escenario para bendecir a los recién casados.

Moto. El niño acelera la moto de golpe y cae al suelo con la madre. Una mujer está de compras, mientras deja a su hijo sentado en la moto esperando. Tras acabar la compra, arranca el motor, con el pequeño delante. Tras un breve descuido, el niño le da al acelerador, poniendo en marcha la moto y provocando la caída de ambos.

Triciclo. El niño se cae del triciclo de la abuela. En China, una abuela que llevaba a un niño en un triciclo hizo un giro que hizo que el niño saliera despedido, ya que la cremallera de la capota no estaba cerrada. Afortunadamente, el niño no resultó herido, ya que estaba bien abrigado.

Piscina. Cae al agua delante de todos tras estar distraído con el móvil. Un chico camina mirando su teléfono móvil. No se da cuenta de que va directo a una pequeña piscina y cae en ella, mojándose por completo y provocando la risa de los allí presentes.

¡Vota por tu vídeo favorito!