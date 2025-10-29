¿Qué vídeo quieres que gane el Arusotros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusotros de la semana! 5 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El sábado votamos Arusotros. Estas son las opciones:

Reportero. El reportero no puede narrar el incendio porque se cruzan los autobuses. Un improvisado reportero graba, con su móvil, un incendio en su localidad. El chico, pese a su predisposición, no es capaz de grabar una imagen correctamente porque varios autobuses se cruzan delante de él, lo cual hace que se enfade bastante y diga todo tipo de improperios captados por el micrófono de su teléfono móvil.

Albañil. El albañil lanza un carretillazo. En plena calle, un motorista discute acaloradamente con un albañil. De repente, el trabajador coge una carretilla y golpea al motorista.

Balón. Vemos el partido en el que es imposible controlar el balón. Lo hemos presenciado en un partido de fútbol sala femenino: hasta cinco jugadoras se han tropezado con el balón al querer controlarlo. Parecía que la pelota tuviera vida propia.

Banda. La madre contrata a una banda para despertar a sus hijas. Desesperada porque no hay forma de que sus hijas se levanten de la cama por las mañanas, esta madre india contrató una banda de música para que irrumpiera en la habitación de las chicas, en un intento de que la acción fuera más efectiva que el despertador.

Abuela. La abuela sorprende a sus nietos disfrazándose de T-Rex cuando se entera de que sus nietos la van a buscar así. Los nietos, tratando de sorprender a su abuela, llegan al aeropuerto disfrazados de T-Rex. Sin embargo, tras un chivatazo, la abuela decide devolverles la sorpresa, disfrazándose también de dinosaurio. Los tres se funden en un abrazo en el aeropuerto, mientras están disfrazados de T-Rex.

¡Vota por tu vídeo favorito!