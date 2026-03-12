¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

PELO.- Este niño tiene las cosas muy claras. La madre le dice que tiene el pelo muy largo y que se lo corte porque sino parecerá una niña. A lo que el niño responde que no tiene problema y que si le dicen eso, les enseñará sus testículos: "Les voy a mostrar los huevos".

ENTREVISTA.- En una entrevista, dos mujeres responden a una pregunta matemática. El entrevistador les pregunta cuánto es 1 x 1. Una de ellas (llamada Gladys) responde (erróneamente) que es 2. La otra, al escuchar la respuesta, se ríe de su amiga, la corrige y empieza a explicarle la solución (a Gladys). Empieza: 1x1 es 1, 2x2 es 2, 3x3 es 3, 4x4 es 4… ¡Un nivelazo de ambas entrevistadas!

PERROS.- Un chico corre desesperado mientras dos perros lo persiguen. Tropieza contra el suelo y da varias volteretas, pero se incorpora rápidamente, consciente de que no puede detenerse. Salta las vallas que encuentra a su paso, pero pierde el equilibrio y cae de nuevo. Se raspa las rodillas, siente el dolor, pero no se detiene; sabe que los perros están demasiado cerca. Por suerte está bien.

MOTO. .- En Indonesia, el conductor de una motocicleta sobrecargada, ha perdido el equilibrio al intentar dar la vuelta con su moto y se ha precipitado por un barranco.

HELADO.- Esta mujer degusta su helado favorito de una manera muy peculiar. A falta de cucharita para coger el helado que está dentro del cono, utiliza la parte interior de su dentadura postiza para ello.

ROBOT. .- En el Museo de Ciencia y Tecnología de Shanghái, China, ocurre un incidente durante una demostración de robots humanoides que llama la atención de los asistentes. Durante la exhibición, un brazo robótico mueve al robot humanoide, realizando movimientos y giros programados frente al público. Sin embargo, el robot no queda bien sujeto, y cuando el brazo lo mueve, pierde el control y se desploma contra el suelo. El impacto es tan fuerte que el robot se hace añicos al instante, provocando una gran sorpresa y preocupación entre quienes presencian la escena. Los presentes han destacado la importancia de las pruebas de seguridad en demostraciones de tecnología avanzada y genera debate sobre los riesgos que implican los equipos robotizados en exhibiciones abiertas al público.

MARIDO.- En México, un video familiar muestra el desastroso —pero muy gracioso— intento de una familia por sorprender a su madre en su cumpleaños. Todo comienza cuando los integrantes de la familia se levantan temprano para cantarle “Las Mañanitas”. Las hijas graban la escena mientras el padre entra en la habitación con una gran sonrisa y una tarta, aún en una caja, en las manos; caminando lentamente hacia la cama donde está la mujer. Ella observa la escena con ternura mientras su marido se acerca con la tarta. Sin embargo, justo en ese momento ocurre lo inesperado: el hombre resbala y cae aparatosamente al suelo, aplastando por completo el pastel. La escena, que mezcla sorpresa, susto y humor, termina convirtiéndose en un momento tan caótico como divertido.

COCHE.- El conductor de este coche se baja del vehículo, pero se deja la puerta abierta y el motor en marcha. De repente, el coche empieza a ir marcha atrás sin control. En ese momento, el hombre intenta subir rápido para frenarlo, pero pierde el equilibrio y se cae. En lugar de soltarse, se queda agarrado a la puerta abierta mientras el coche lo arrastra por el suelo varios metros. Es una situación muy peligrosa porque el coche sigue retrocediendo con él a rastras. Por suerte, el vehículo choca contra otro coche que está aparcado y se detiene de golpe, evitando que el hombre sufra un daño mayor.

VESTIDO.- Una mujer está sentada en uno de los asientos de un autobús urbano. Visiblemente acalorada, la señora se da aire con un abanico en sus partes íntimas después de subirse un poco el vestido.

BARANDILLA.- Un chico se sube a caballito sobre la espalda de otro mientras los dos caminan cerca de una barandilla. El joven que lo sostiene decide apoyarse en la barandilla para dejar pasar a un hombre. En ese instante, el peso los vence y ambos pierden el equilibrio. Durante un segundo eterno, los dos se tambalean sobre la barandilla hasta que, de espaldas, se caen al vacío. La gente que está cerca reacciona al momento. Al ver la caída, varios corren a toda prisa hacia para ver qué ha pasado e intentar ayudarles.