¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

ZANCADILLA: Un niño, tras cruzar el mostrador de una cadena de comida rápida (McDonald’s), se come las patatas fritas del establecimiento. Uno de los empleados, al verlo, le agrede haciéndole una trabanqueta, y el niño cae hacia el suelo.

TECHO: Una mujer de 60 años, que se dedica a limpiar casas, sufre un gran accidente tras caer del techo de una vivienda. Parece que ya había acabado de limpiar el piso de arriba.

PATINAJE: Una mujer se graba muy feliz patinando en Míchigan, Estados Unidos. Pero, mientras da vueltas, otro patinador amateur pasa rápidamente, deslizándose por el hielo, por delante de la cámara. Al parecer, el chico se había caído previamente a toda velocidad.

NEVERA: Este es el surrealista momento en el que un hombre empuja la nevera para ponerla en su sitio sin darse cuenta de que su mujer está detrás. Los gritos de ella alertan al marido, ya que su cabeza queda atrapada entre el electrodoméstico y la pared mientras intentaba volver enchufarla a la corriente.

LESIÓN: El protagonista para mal es José Fajardo. El delantero panameño ha marcado un gol para su equipo, la universidad Católica de Ecuador ante el Juventud las Piedras pero al tirarse de rodillas para celebrar el tanto se ha lesionado. Ha caído mal y se lo han tenido que llevar en camilla del terreno de juego.

GATO: Un hombre coloca una cámara de vigilancia en casa para vigilar al gato. Cuando gira la cámara para ver dónde está el felino, se lo encuentra justo delante mirando directamente a la cámara.

BARCO: Este hombre intenta subirse a un barco que ya ha comenzado su rumbo, apoyando un pie en el muelle y el otro sobre la estructura inferior de la embarcación, En ese momento, un hombre lo agarra por la mochila, provocando que pierda el equilibrio y caiga directamente al agua.

BILLAR: Este hombre, digno padre del año, utiliza a su bebé para apuntar correctamente y jugando al billar. El hombre, bajo la atenta mirada del resto de la familia, sostiene con uno de sus brazos a su hija pequeña y usa su espalda para deslizar el taco y darle, de forma correcta, a la bola blanca.

PERRO: Un joven se acerca frente a un local comercial para provocar a un perro, que está tranquilamente en la entrada. Sin embargo, como era de esperar, el perro reacciona agresivamente cuando el chico le molesta, y le muerde la pierna y persigue por toda la calle.

MONO: En China, una mujer posa para una foto con el signo de la victoria mientras un mono descansa a su lado sobre la barandilla. Sin embargo, en un visto y no visto, el animal se acerca por detrás y le roba la botella de agua de la mochila. Lo más increíble del momento es que, tras conseguir su botín, el mono hace una mueca revelando una "sonrisa" algo malvada frente a la cámara antes de saltar a los árboles para bebérsela él solo.