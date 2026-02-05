¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

AUTOBÚS: En Kazajistán un pasajero entra al autobús con una mochila a la espalda y se queda de pie junto a la salida sin sujetarse a los pasamanos. En ese momento, la mochila impide el cierre completo de las puertas, que vuelven a abrirse de forma automática. De repente, el pasajero sale despedido hacia el asfalto, cayendo de espaldas. Rápidamente, el resto de usuarios sale corriendo a auxiliarle.

SUSTO: Un padre le enseña a su hijo el peligro de tocar un enchufe. Al tocarlo, el hombre hace que se electrocuta. Sin embargo, el pequeño, al verlo, empieza a llorar desconsoladamente.

PERRO: Estos son los problemas de comprar por internet. A este perro le han cogido ropa pero cuando llega la talla resulta no ser la que tocaba y le va un poco pequeña

CAÍDA: En un Aeropuerto de Chile, un hombre simula caerse por las escaleras. El pasajero, que estaba en estado de ebriedad, da vueltas por los escalones de esta manera tan surrealista. Finalmente, fue detenido por la policía y trasladado a un centro de salud para constatar que no presentaba lesiones tras la caída.

DESFILE: Este conductor estaba grabando unos coches de lujo que circulaban por la carretera. El video le estaba quedando perfecto, hasta que de repente un hombre empieza a echarle líquido al parabrisas del coche y, con un estropajo, comienza a limpiarlo, arruinando todo el video.

FISIO: Durante el clásico del campeonato acreano entre Rio Branco y el Gálvez en Brasil el fisioterapeuta sale a atender al número 9 del Branco, Gabriel, pero resbala y el fisio golpea a su jugador con el pie justo en el lugar donde se había hecho daño el futbolista que era en la cabeza.

PUÑITO: En un restaurante, un señor va a recoger su pedido y hace el pago. La sorpresa llega cuando un perro accede a darle un “puñito” con la pata justo cuando recoge su pedido.

BANDERA: Estas son las impactantes imágenes grabadas en Minas Gerais, durante el cierre de la Fiesta de San Sebastián. El mástil de una bandera se desploma repentinamente y golpea directamente en la cabeza de un hombre que se encuentra en el exterior del templo. Pese a la espectacularidad de la caída, el hombre fue auxiliado rápidamente y, afortunadamente, se encuentra bien.

PARACAÍDAS: En Brasil, un hombre se dispone a lanzarse desde una colina con su paracaídas plegado en la mano. Como la distancia hasta el suelo no es muy larga, este impacta contra el suelo ya que, al parecer, el funcionamiento del paracaídas falló justo en el momento del salto. Afortunadamente, no resultó herido.

SALTO: Una mujer, con mucha carrerilla, corre y salta hacia el agua desde una plataforma de madera. Sin embargo, la mujer cae directa hacia su marido, que estaba bañándose tranquilamente en el agua. La mujer propina un buen golpe al hombre.