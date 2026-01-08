¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

GATO. EL GATO DISFRAZADO LE PEGA UN TREMENDO SUSTO AL PERRO.- Un perro está comiendo tranquilamente cuando, de repente, su hermano gatuno se acerca a él vestido de Guardia de la Realeza británica. El can, al verlo, se asusta, y sale corriendo del lugar sin pensárselo.

MUJER. LA MUJER SALTA CON EL ARNÉS PERO NO LA SOSTIENE NADIE Y CAE DE CARA AL SUELO.- Una mujer se lanza con un arnés, pensando que está preparada y que la están aguantando. Pero nadie lo hace y la mujer va de cabeza al suelo, dándose un buen golpe en la cara.

DUCHA. FINGE DUCHARSE Y SOLO ECHA AGUA EN EL ESPEJO.- Un hombre que no quiere ducharse decide aparentarlo de manera muy curiosa: se sienta delante del espejo, lanza el agua al espejo mientras se frota para simular que se está bañando.

LUCES. (CON AUDIO) DEMASIADAS LUCES.- En el balcón de esta casa se han pasado con la decoración de navidad. Y es que han colocado una cantidad indecente de decoraciones y luces de Navidad.

ÁRBOL. NO SALVA NI AL ÁRBOL NI AL BEBÉ.- Un niño pequeño juega junto al árbol de navidad de la casa. Repentinamente, el árbol se derrumba, cayendo hacia el suelo. El hombre, que estaba sentado en el sofá viendo el fútbol, trata de salvar la caída del árbol y evitar el golpe al niño. Sin embargo, no tiene mucho éxito en ninguna de las dos, ya que termina sufriendo un traspiés.

COLA. UNA MUJER DESPISTADA SE COLOCA DETRÁS DE UNA SERIE DE DIBUJOS PARA HACER COLA.- Una mujer espera junto a su hijo para subir las escaleras. La señora, tras varios segundos, se da cuenta de que está haciendo cola justo detrás de varios personajes pintados en la pared, y no detrás de una persona de verdad. Lo más curioso de todo es que la señora no se ha dado cuenta de que quién tenía delante de ella era Teresa de Calcuta.

ROBOT. UN ROBOT TIRA A MUJER EN RUSIA.- Un robot de reparto ha tirado a una mujer en Rusia. La mujer ha dado un paso atrás al ver que le venía otro robot por delante. No se ha dado cuenta de que tenía un robot detrás y se ha caído dando la voltereta hacia atrás.

MONO. EL MONO ROBA UN CAFÉ A UN TURISTA, LO DERRAME Y SE CHAMUSCA LOS TESTÍCULOS.- Este mono ha robado un vaso de café a un turista. Abre la tapa, lo deja tumbado y se derrama todo el contenido. No se da cuenta que el líquido ardiendo está avanzando hacia él, hasta que se queda los testículos y sale corriendo enfadado.

DENTISTA. EL DENTISTA CANTA A LA PACIENTE MIENTRAS LE HACE EFECTO LA ANESTESIA.- En Tailandia, dedicarse a la odontología requiere de actitudes artísticas. Y si no que se lo digan a este dentista, que canta mientras sus asistentes bailan delante de la paciente que acaba de recibir anestesia. Según este centro, es una manera de calmar a los pacientes (tanto niños como adultos) antes de extraerles una pieza dental.

CAÍDA. LOS CANTANTES DE RICCHI E POVERI CAEN AL ENTRAR EN PLATÓ.- Angela Brambati y Angelo Sotgiu, del grupo Ricchi e Poveri, fueron protagonistas de una entrada accidentada en «Domenica In», en la Rai1. Nada más pisar el estudio, ambos cantantes tropezaron y cayeron aparatosamente, por suerte sin consecuencias. La caída se debió a un pequeño escalón. La presentadora se acercó preocupada hasta ellos y les preguntó: «¿No les habían avisado del desnivel?”