¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

Niño. Niño se asusta con tiburón.- Este niño está paseando por una tienda, subido en un carro de la compra. De repente se para delante de una figura enorme de un tiburón con la boca abierta. Se queda mirándolo fijamente, lo interioriza y empieza a llorar de golpe del susto.

Señora. Una señora se cae de una noria infantil en Brasil.- Una señora ha querido subirse en una pequeña noria de un parque infantil de Brasil. La señora, con la ayuda de sus familiares, ha logrado subir hasta arriba...pero la caída ha sido tremenda.

Spiderman. Spiderman se carga al niño.- Un niño corre a recibir a Spiderman en el momento en el que entra a la fiesta. El superhéroe no le ve, da una voltereta y le acaba pateando.

Atropello. Atropella al amigo que está meando.- Un hombre se pone a mear en unos matorrales. Su amigo conductor lo aprovecha para avanzar con su coche y golpearle por detrás.

Cristal. Así se descongela el cristal delantero del coche.- Una mujer trata de descongelar el parabrisas delantero de su coche, que está helado, lanzando un cubo de agua hirviendo. Al tirarlo sobre el vehículo, el cristal termina reventando. (Creo que al cambiar de temperatura tan repentinamente, el cristal peta).

Triciloco. Anciano mete al nieto a la fuerza en el triciloco y vuelca.- En China, este es el momento en que un anciano utiliza a su nieto para recuperar las llaves del vehículo, que se había dejado en el interior. El niño intenta alcanzarlas a través de la ventana pero el triciclo vuelca precipitadamente, impidiendo su cometido.

Gaviotas. Llena el coche de su ex de comida para que las gaviotas caguen encima.- En Nueva York, una mujer le ha escrito un mensaje de odio a su ex en el coche. Después lo ha llenado de pan y plátanos para atraer a las gaviotas y así caguen mientras comen.

Moto. Le atropella una moto, le trasladan y vuelve a ser embestido.- Un hombre, que había sufrido un accidente en moto, es cargado entre varios vecinos para ponerlo a salvo. En pleno transporte del herido, una moto aparece descontroladamente, y se los lleva por delante. El choque provoca que el hombre vuelva a caer hacia el suelo.

Coche. Descubren el coche y desaparece la hija.- Un hombre, bajo la atenta mirada de su mujer, destapa su coche nuevo en un concesionario. Ante la emoción del momento, el hombre no se da cuenta de que ha cubierto, por completo y sin querer, a su hija pequeña con la tela que acaba de sacar del coche.

Aparcamiento. Por más que la señora quiera impedirlo, el coche chino se aparca solo.- En China, una mujer intenta impedir que un conductor aparque en el hueco de estacionamiento que está guardando, con su propio cuerpo, para su esposo. El conductor, indignado, se baja del vehículo y se marcha, provocando que la mujer lo siga cuando, de repente, el automóvil empieza a aparcar de manera autónoma, sorprendiendo a la mujer que lo mira completamente resignada.

