¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

Mercancía: En China, dos hombres están encima de un remolque descargando la mercancía que éste transportaba. De repente, uno de ellos calcula mal el lanzamiento de uno de los sacos e impacta con él en la cara de un compañero de trabajo, que justo pasaba caminando a pocos centímetros del camión. Del golpe, cae al suelo pero, afortunadamente, está bien.

Fosa: Cuatro hombres, dos arriba y dos abajo, colocan cuidadosamente un ataúd en una fosa. De repente, uno de los de arriba se desequilibra y cae de cabeza al agujero. A pesar del incidente, pudieron seguir con el entierro sin ningún problema.

Terraza: En Brasil, los clientes de la terraza de un bar situada junto a un aeropuerto, se han visto sorprendidos por el chorro propulsor de uno de los aviones que iba a despegar. El aire se ha llevado todas las sombrillas.

Patatas: Uno hombre trata de comerse un taco lleno de patatas fritas. Son tan largas que una de ellas se le acaba metiendo por el agujero de la nariz.

Remolque: En China, un mecánico fue golpeado en la cabeza por un remolque de un triciclo que se soltó mientras trabajaba. El impacto lo dejó un poco tocado. El trabajador comentó que fue la primera vez en más de diez años que algo así ocurría.

Suegra: En un gender reveal, los novios tiran un spray de color azul. Cuando se abrazan, el chico no ve que tiene a la suegra detrás y le tira todo el producto directamente a la cara dejándola azul como un pitufo.

Sartén: En la India, un pasajero de motocicleta. fue sorprendido intentando evadir una multa de tránsito usando una sartén en lugar de casco. El hombre sostiene el utensilio sobre su cabeza como si fuera un casco reglamentario, con la esperanza de engañar a la policía y evitar la multa.

Dentadura: Durante su cumpleaños, esta mujer vivió un momento inusual y divertido. Mientras cantaba el tradicional "Cumpleaños feliz", todo parecía ir bien hasta que, al soplar las velas, se le salió la dentadura postiza, sorprendiendo a todos y haciendo la escena aún más graciosa.

Triciclo: Un niño está en el remolque de un triciclo jugando junto a su padre. De repente, el pequeño corre, y cae del vehículo hacia el suelo. Tan solo 8 minutos después, con la madre de vigilante, vuelve a ocurrir exactamente la misma escena (prácticamente calcada).

Baloncesto: Esto es muy bueno. Michael Peis, de la liga universitaria de baloncesto realiza un mate fallido. En ese momento se tira al suelo y se hace el lesionado para que la gente se olvide de lo que acaba de fallar. El problema para él es que no solo no consigue desviar la atención sino que el público del pabellón empieza a imitarle, partiéndose de risa.