¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusoros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Este sábado, votamos Arusoros. Estas son las opciones:

Plato. Emiliano pide información sobre el plato.- Este niño (Emiliano) ve que su madre le ha puesto un plato raro para comer. Cuando se entera de que es una quesadilla de brócoli, se va de la mesa sin dar explicaciones.

Carrera. Gana la carrera pero sigue corriendo.- Esto nos llega de una carrera de atletismo entre niños. Uno de ellos va tan sobrado que gana permitiéndose el lujo de mirar hacia la grada. El único problema es que una vez llega a la meta no para y sigue corriendo solo. Finalmente, es una chica la que tiene que frenarlo diciéndole que la prueba ya ha terminado.

Pantalones. Pierde los pantalones en la boda.- El padrino (o el padre) de una boda ha tenido un pequeño problema con los pantalones en plena ceremonia.

Croqueta. Sacan a su amigo como pueden.- En Argentina, un hombre voluminoso se lesiona jugando un partido de fútbol amateur. Como ven que sacarlo del campo en camilla va a ser imposible, sus compañeros deciden sacarlo del campo así: rodando, haciendo que haga la croqueta.

Coche. Otro coche sin freno de mano que acaba en el huerto.- Un hombre corre a intentar frenar su vehículo, que no tenía el freno de mano mientras el coche cae marcha atrás por la calle. A pesar de los esfuerzos, el coche finalmente acaba cayendo al huerto.

Presentador. Cae el presentador del telediario.- El presentador del telediario de Monterrey, en México, Yari Martínez, sufre una caída en directo mientras anuncia una pausa publicitaria. El periodista se acomoda demasiado hacia atrás y termina cayendo de espaldas con la silla.

Atasco. Confunde coches aparcados con embotellamiento.- Esta conductora está en el interior de su coche en un atasco con su hija. Después de 30 minutos esperando, la chica se da cuenta de que en realidad los coches de delante estaban aparcados y que su madre no está atrapada en ningún atasco.

Gol. Marca un gol desde medio campo.- El titular es verídico. Otra cosa es la forma. En China, una niña ha conseguido marcar un gol desde el centro de la pista jugando a fútbol sala. La pelota pasa por delante de sus compañeros y rivales que la ven pasar. No consiguen ni rozarla.

Sorpresa. No se puede ni desahogar.- Un hombre que quería salir al jardín para desahogarse tras un disgusto ha sorprendido a otro que estaba haciendo sus necesidades tras los arbustos. Se han asustado los dos.

Explosión. Una mujer mayor provoca una pequeña explosión en la cocina al usar un recipiente de vidrio.- Una mujer mayor ha provocado una explosión en su cocina después de intentar cocinar un alimento usando un recipiente de vidrio no apto para altas temperaturas; los fragmentos se han esparcido por toda la habitación, aunque ella ha salido ilesa.

¡Vota por tu vídeo favorito!