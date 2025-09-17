¿Qué vídeo quieres que gane el Arusoros de la semana?

¡Llega el momento de votar el Arusoros de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Este sábado, votamos Arusoros. Estas son las opciones:

Hula hoop. La reina del hula hoop. Esta niña se convertirá en una crack del hula hoop, pero no se sabe cuándo. De momento lo intenta, lo lanza y se empieza a mover muy rápido, pero el hula hoop no se le sostiene en la cintura. Deberá practicar más.

Barco. No se puede bajar peor de un barco. Una mujer baja cautelosamente de una embarcación en un muelle. Pero al poner el pie en tierra, este resbala, provocando la posterior caída al agua de la mujer.

Guardia. Va tan distraída que se sienta sobre el guardia. En China, una empleada distraída con su teléfono se sienta por error en el regazo de un guardia dormido, pensando que la silla estaba vacía. El hombre se despertó sobresaltado y la mujer, al darse cuenta, se levantó de inmediato.

Culo. Le pone el culo en la cara al jugador del equipo contrario. En este partido, un jugador que se encontraba lesionado y tumbado en el campo ha recibido un particular regalo del equipo contrario. Un futbolista rival se ha bajado los pantalones y le ha puesto el culo en la cara, provocando la indignación del equipo.

Zapatilla. La zapatilla del niño va directa a la olla. Este niño está jugando dentro de un restaurante. De repente levanta la pierna con fuerza y le sale volando una chancla, con tan mala suerte que termina dentro de la olla llena de comida de unos clientes.

Tortuga. Perro aprende a caminar como tortuga. Esta es la divertida amistad entre un perro y una tortuga que viven juntos. El perrito aparece arrastrándose por el suelo, imitando exactamente el caminar lento de su compañera.

Bicicleta. Se cae de la bicicleta estática. Un hombre circula con su bicicleta en los rodillos de su casa. Va tan rápido que al final pierde el equilibrio y cae.

Caída. Un hombre ebrio cae en una zanja. En Perú, un hombre, en estado de ebriedad, tropieza al intentar subir a una acera mientras camina por la calle con sus amigos. El chico, que cae de una manera muy particular, acaba metido en el interior de una pequeña zanja.

Conexión. La conexión en directo. Este hombre está hablando durante una conexión en directo. De repente aparece una persona con signos de ebriedad, que se acerca al reportero y le empieza a tocar la espalda. Luego aparece la mujer y le empieza a gritar para que se vaya, y se lo llevan entre dos personas.

Boda. El bañista interrumpe la boda. Una pareja se casa en medio de una playa. Todo es idílico hasta que por detrás aparece un bañista en bañador y les saluda.

¡Vota por tu vídeo favorito!