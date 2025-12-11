¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS 2025?

¡Llega el momento de votar el mejor ARUSOROS 2025! 90 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

Ya puedes votar el mejor ARUSOROS 2025. Estas son las opciones:

TIKTOK: Estos son los peligros de darle un móvil a una niña pequeña: ha querido grabar alegremente un tik tok mientras su madre, por detrás, hacía las necesidades sentada en la taza del váter.

CINTA: En un aeropuerto de Rusia, una jubilada se ha confundido durante el proceso de embarque, y tras pasar por el mostrador de facturación, se ha metido directamente en la cinta transportadora de las maletas. El personal de tierra tuvo que salir en su auxilio y ayudarla a usar la puerta correcta.

COHETE: En Polonia, un hombre ha pensado que era buena idea lanzar un cohete desde su trasero. El cohete se ha quedado atascado y le ha explotado abrasándole el culo.

LESIÓN: En Argentina, un jugador de fútbol sala salta a la pista para jugar un partido. Realiza movimientos para acabar de calentar pero con uno de ellos se resbala, cae y se lesiona antes de poder empezar el encuentro.

SUSTO: Una niña decide pintarse toda la cara de negro para pegarle un susto a su madre. La pequeña espera que la mujer esté a oscuras, mirando el móvil, para ponerse cerca de ella con una sonrisa siniestra. La madre se pega tal susto que el teléfono acaba por lo aires.

CUERVO: En los Estados Unidos, una mujer se disfraza de cuervo. Después se coloca cerca de la cama de su marido y espera a que se despierte para que se lleve un buen susto.

LORO: Al loro no le gusta el pollito de juguete que va andando por la cocina, así que lo coge con el pico y lo lanza al suelo desde lo alto de la encimera.

PALOMITAS: En Japón, numerosas personas están esperando para comprar palomitas. De repente, una columna de humo empieza a salir de la máquina. El vendedor intenta arreglar la palomitera casera que ha fabricado pero esta acaba explotando.

LADRÓN: Una cámara de seguridad ha captado el momento en que un individuo ha intentado forzar la entrada a una casa, pero el dueño lo ha ahuyentado usando un lanzallamas desde su puerta.

CUCARACHA: Un niño intenta atrapar una cucaracha que hay en la pared de su habitación. Cuando el pequeño se gira, creyendo que ha podido cogerla correctamente, el animal está en su moflete sin que el pequeño se haya dado cuenta.