'El verano en el que me enamoré' no termina: la serie anuncia película final

¿Por qué es importante? Porque se ha convertido en un fenómeno imposible de ignorar: todas las millennials están obsesionadas. La serie, basada en la trilogía de Jenny Han, parecía cerrar su tercera y última temporada hasta que la autora reveló que aún tenía una película guardada bajo la manga.

No es política, ni fútbol, ni siquiera reality, lo que está polarizando a las redes estos días es un triángulo amoroso adolescente. El gran debate global, TeamConrad o TeamJeremiah, llega de la mano de 'El verano en el que me enamoré', la serie romántica de Prime Video que parecía haber cerrado su historia con la tercera temporada.

La trama es la siguiente: dos hermanos, Conrad y Jeremiah Fisher, se disputan el corazón de Belly, su amiga de toda la vida. Un argumento clásico que, sin embargo, ha enganchado a millones de espectadores en todo el mundo y convertido la ficción en uno de los fenómenos juveniles más potentes de los últimos años.

Pero lo que ha hecho estallar el trending topic no es solo la batalla romántica, sino también el final. La tercera temporada se anunciaba como el cierre, y el último capítulo tenía toda la pinta de conclusión definitiva. Sin embargo, Prime Video se guardaba un as bajo la manga: 'El verano en el que me enamoré' continuará con una película, escrita y dirigida por Jenny Han, autora de las novelas y creadora de la serie. "Aún queda un gran hito en el viaje de Belly —explicó Han—, y pensé que solo una película podía darle la relevancia que merece".

La expectativa era tal que apenas hora y media después del estreno, el hashtag #TheSummerITurnedPretty acumulaba ya más de 46.000 publicaciones en X. En TikTok, algunos vídeos superaban las 300.000 visualizaciones en cuestión de horas. Una demostración de la fiebre Belly y de la urgencia del fandom por opinar, diseccionar y ,cómo no, tomar partido.

Los números respaldan el fenómeno. Según Prime Video, la tercera temporada fue vista por 25 millones de personas en su primera semana, convirtiéndose en el quinto regreso más exitoso de la plataforma. Lo llamativo es que, aunque su target inicial eran adolescentes y veinteañeras, la audiencia se amplió hasta mujeres de 40 y 50 años. Jenny Han consiguió lo que parecía imposible: que una coming-of-age juvenil se transformara en un fenómeno intergeneracional.

A eso se suma una banda sonora que es prácticamente un personaje más. Veinte canciones de Taylor Swift a lo largo de las tres temporadas, además de Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers y Gracie Abrams, han dado forma a un paisaje sonoro de melancolía adolescente, esas "chicas tristes" que cantan lo mismo que sienten los protagonistas: añoranza, angustia y deseo imposible. Los fans incluso especulan con que Swift podría estrenar en el final de la saga un single de su próximo álbum, 'The Life of a Showgirl'.

Al final, el secreto del éxito no está solo en si Belly elige a Conrad o a Jeremiah. Está en cómo millones de espectadores han hecho suyo ese dilema adolescente, discutiéndolo como si fuera propio. Porque en el fondo todos hemos tenido un verano en el que nos enamoramos.