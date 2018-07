Natalia Tena: "Emma es una madre que tiene un pasado oscuro que ha estado ocultando ocho años"

La actriz Natalia Tena confiesa que 'Refugiados' en una serie de ciencia-ficción "increíble y con un guión fantástico", que cuenta la historia de unos refugiados del futuro y "cómo afecta" la llegada de esos extraños "a una familia en lo cotidiano", a la que ella pertenece interpretando a Emma.

Su personaje es una madre que "tiene un pasado oscuro que ha estado ocultando ocho años". Lo interesante de Emma es que "aparte de ser una mujer que tiene dureza, tiene ovarios, tiene determinación… de repente viene un hombre del futuro para abrir su puerta oscura del pasado", explica.

El papel de Natalia, una chica de ciudad… una chica como ella… casada con un hombre como Samuel, levantaba las sospechas de los vecinos. Emma no tiene familia (al menos nunca habla de ella) y tampoco habla demasiado de su pasado en la ciudad… Un pasado que querría olvidar y que reaparece, muchos años después, para romper con la estabilidad de un hogar que ha construido día a día con mucho esfuerzo.

Cuando le ofrecieron el papel, Natalia no se lo creía: "Pensé, '¿por qué me lo están ofreciendo a mí?'". La actriz confiesa que todavía está "bastante nerviosa" y espera que le "salga bien el trabajo" aunque no oculta que está "muy feliz" de participar en la serie coproducida por Aresmedia y la BBC.

Natalia Tena cree que lo que más va a sorprender son "los diferentes viajes" porque a lo largo de la serie la trama y los personajes cambian. "Es eso lo que engancha", asevera. Además, explica que si esa misma historia la viviera en realidad, "me encantaría saber todo del futuro y seguro que me meterían en la cárcel o algo así", bromea.