'Hacks': choque generacional y comedia

Jean Smart y Hannah Einbender son las protagonistas de esta serie que narra el intento de Deborah Vance (Smart), una cómica veterana en el ocaso de su carrera, de actualizar su espectáculo en Las Vegas y evitar así ver reducido el número de sus actuaciones. Para ello, contará con la ayuda de Ava (Einbinder), una joven guionista que llega a Las Vegas rebotada desde Los Ángeles tras ser cancelada por un tuit polémico. A regañadientes, las dos mujeres están condenadas a entenderse y, aunque no será fácil, finalmente serán capaces de ponerse en el lugar de la otra y aprovechar mutuamente su talento en su vida profesional, pero también en el plano personal. No se puede hablar de esta serie sin mencionar a su creadora, Lucia Aniello, una mujer curtida en la comedia que tiene en su curriculum títulos como Broad City o The other two. Hacks está disponible en HBO Max.

'Euphoria' y su crudo reflejo de la realidad

Con un reparto eminentemente femenino, la serie que protagoniza Zendaya hace un retrato de las adolescentes de la generación Z y la manera en que se enfrentan al sexo, las drogas, la salud mental y la búsqueda de la identidad. Sam Levinson es el creador de esta serie rompedora que a partir del personaje de Rue, una adolescente enganchada a las drogas para evadirse del dolor que le produce la muerte de su padre, explora la mayoría de las preocupaciones de una generación. El dolor por la pérdida, la identidad sexual, la importancia de la imagen en la era de las redes sociales, la construcción de la imagen propia a partir de la mirada de los demás, la amistad, el amor o la influencia de los padres son los temas que refleja la serie que ha revolucionado el panorama audiovisual y que ha sido récord de audiencia en HBO con su segunda temporada.

'Vida perfecta', o cuando nada sale como planeas

La serie creada, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera estrenaba en 2021 una segunda temporada redonda que explora temas como la maternidad, la depresión postparto, la salud mental, el desgaste de las relaciones, la integración de las personas con discapacidad, la diferencia de edad en la pareja, o el deseo sexual. Muchos temas que, a pesar de su complejidad, se integran a la perfección en unas tramas protagonizadas por María (Dolera), Cristina (Celia Freijeiro) y Esther (Aixa Villagrán). Las tres hermanas atraviesan —por diferentes motivos— sus propias crisis existenciales que les lleva a replantearse la vida que habían planeado o imaginado. Puedes ver la serie en Movistar+.

'Cardo' muestra que todo puede ser aún peor

Ana Rujas y Claudia Costafreda son las creadoras de esta serie que tiene a María como protagonista y como representante de una generación que llegado el momento no ha conseguido lo que se esperaba de ella. La serie que lleva la firma de Javier Calvo y Javier Ambrossi, los creadores de Veneno, sigue a la protagonista en su día a día en una espiral de malas decisiones, consumo de drogas y alcohol y relaciones destructivas. Rujas es además de creadora, la actriz que da vida a María, una treinteañera que no consigue escapar de sí misma, a pesar de los intentos de sus amigas Bego (Clara Sans) y Eva (Ana Talenti) por ayudarla. Honesta y realista, la serie pude verse en ATRESplayer PREMIUM.

'Mare of Easttown' trata sobre el dolor y la culpa

Kate Winslet se mete en la piel de una detective, madre y abuela que vive una pequeña localidad de Pensylvania y trata de resolver un caso de asesinato intentando que su vida no se venga abajo. Mare vive con su madre, que interpreta Jean Smart en otro de sus papeles del año, con su hija adolescente y con su nieto, aún no ha superado la muerte de su hijo y tampoco lleva bien que su marido rehaga su vida mientras ella sigue atormentada por la culpa. La serie mantiene un equilibrio perfecto entre el drama y el thriller y la interpretación de Winslet le ha valido a la actriz varios premios y muy buenas críticas. Está disponible en HBO MAX.

'Shining Vale' hace frente a la depresión

Courteney Cox es la protagonista de esta comedia de terror que se centra en la crisis personal y profesional de Pat, una escritora de mediana edad que se traslada con su marido y sus dos hijos desde un pequeño apartamento en Brooklyn a una vieja y destartalada mansión en busca de inspiración y de un oportunidad para que su matrimonio y su familia sigan unidos. Al inicio, la serie advierte de que la similitud entre los síntomas de la depresión y la posesión son similares y a eso es a lo que juega la serie. Nadie más parece ver ni oír lo que oye Pat (Cox) ni tampoco son consciente de que alguien parece haberse apoderado del cuerpo de la escritora, pero cada vez resulta más difícil distinguir entre lo que es real y lo que no. La serie se puede ver en Starzplay.

'Pam & Tommy', un ejemplo de sesgo de género

Disney+ ha sido todo un descubrimiento que ha permitido humanizar al personaje de Pamela Anderson a través de la historia real del primer vídeo sexual que se viralizó en Internet. Y no estamos hablando de la red como la conocemos ahora, sino que hablamos de los años 90 cuando las páginas web eran una herramienta casi rudimentaria. Pamela Anderson y Tommy Lee Jones eran la pareja del momento y la actriz estaba a punto de ver despuntar su carrera cuando un vídeo sexual de su luna de miel llegó a las manos equivocadas y acabó dando la vuelta al mundo. La serie refleja muy bien el sesgo de género que hace que la difusión del vídeo afecte de muy diferente manera a cada miembro de la pareja, a pesar de que los dos aparezcan en el vídeo.

'La asistenta' y el círculo vicioso de la violencia y la pobreza

Esta serie basada en una historia real refleja la dificultad para salir del círculo vicioso de violencia y pobreza en el que se encuentra inmersa la protagonista. Margaret Qualey es Alex, una joven madre que deja a su novio después de un ataque violento cuando está borracho. Sin embargo, y aunque parece que ha hecho lo más difícil, pronto descubre que no tiene nada a su favor. Empezando por la rocambolesca burocracia para acceder a las ayudas y siguiendo con la complicada relación que mantiene con su madre y la ausencia de una red familiar que la apoye. Alex consigue un trabajo como limpiadora en casas con las que no puede ni soñar, mientras trata de empezar de nuevo mientras intenta mantener un ambiente estable para su hija. Curiosamente, Andie MacDowell, madre de Qualey en la vida real, interpreta también a la madre de Alex en la ficción que puede verse en Netflix.